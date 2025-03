Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/3 Tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện và tương đương; Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân định kỳ… là những thông tin nổi bật ngày 5/3.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo tạm dừng tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện và tương đương.

Các đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ phường Nghi Thủy, thành phố Vinh nhiệm kỳ 2025 - 2030 vào ngày 27/2/2025. Ảnh minh họa: T.L

* Sáng 5/3, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2025.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3/2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 5/3, đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2025 cho 36 đảng viên thuộc Đảng bộ xã Quỳnh Đôi và Đảng bộ xã Bình Sơn, huyện Quỳnh Lưu.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Hữu Thịnh ở Chi bộ 4, xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu).

* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thực hành hạ đạt mệnh lệnh hành quân ra khu vực. Ảnh: Trọng Kiên

* Nghệ An đang tập trung hỗ trợ để 8 dự án FDI lớn đi vào hoạt động trong năm nay nhằm đóng góp vào tăng trưởng.

8 dự án FDI với tổng số vốn FDI hơn 2,2 tỷ USD dự kiến đi vào hoạt động năm 2025. Đồ họa: Thành Duy

* Công an tỉnh Nghệ An tổ chức các điểm thu nhận hồ sơ cấp căn cước tại trụ sở công an các huyện, thành phố, thị xã (trước đây).

* Hợp nhất các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Hà Tĩnh, Nghệ An và Quảng Bình thành chi nhánh Khu vực 8.

Trụ sở chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An.

* Tái diễn tình trạng lợi dụng tặng quà để bán hàng giá cao cho người già.

Người phụ nữ lớn tuổi ở xã Nghĩa Dũng(Tân Kỳ) bỏ số tiền lớn mua sữa sau khi dự buổi tặng quà. Ảnh: T.Y

* Bệnh héo rũ lây lan, nhiều diện tích lạc ở Nghệ An phải nhổ bỏ.