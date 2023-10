Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nghệ An sẽ sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp huyện và 95 đơn vị hành chính cấp xã; Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND các huyện; Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc các hội nghị chuyên ngành khu vực miền Trung - Tây Nguyên... là những nội dung chính.

* Theo phương án sắp xếp ban đầu do Sở Nội vụ trình, tỉnh Nghệ An sẽ sắp xếp 1 đơn vị hành chính cấp huyện là thị xã Cửa Lò và 95 đơn vị hành chính cấp xã tại 13 huyện, thành, thị. Thông tin trên được công bố tại phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh Nghệ An, sáng 5/10.

Toàn cảnh phiên họp chuyên đề của UBND tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 5/10, Nghệ An công bố kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và UBND các huyện. Theo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông cùng dẫn đầu khối sở, ban, ngành. Khối địa phương, huyện Nghi Lộc dẫn đầu bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng DDCI năm 2022 khối địa phương. Ảnh: Phạm Bằng

* Cũng trong chiều 5/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các Hội Doanh nghiệp. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã trao đổi, làm rõ các kiến nghị, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, địa phương về việc trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp, Hội Doanh nghiệp; đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục đồng hành với tỉnh cho các mục tiêu phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung kết luận hội nghị giao ban. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 5/10, tại TP. Vinh (Nghệ An), Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc chương trình tổ chức 4 hội nghị chuyên ngành với sự tham gia của đại diện một số bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo Hội Nhà báo 19 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Ngày 5/10, Báo Nghệ An và bạn đọc tiếp tục hướng về bà con vùng lũ huyện Quỳ Châu để hỗ trợ nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập giúp người dân sớm khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống. Đây là chuyến cứu trợ thứ 2 của Báo Nghệ An dành cho người dân nơi đây.

Những phần quà được vận chuyển và trao tận tay người dân nơi tâm lũ. Ảnh: Đình Tuyên

* Sáng 5/10, Báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 86 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của 4 tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ: Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Đại diện Ban Tổ chức chương trình cùng các tân sinh viên đến từ 4 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thanh Hóa được trao tặng học bổng. Ảnh: Thanh Quỳnh

* Khi đêm xuống, TP.Vinh lộng lẫy kiêu sa với vẻ đẹp mê hoặc du khách. Chùm ảnh trên baonghean.vn sẽ đem đến cho bạn đọc nhiều cảm xúc.