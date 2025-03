Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 6/3

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm việc với lãnh đạo tập đoàn lớn tốp 500 thế giới; Sẽ công bố Giải thưởng "Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác" dịp Tháng Công nhân; Chi tiết 35 thủ tục hành chính người dân được làm tại Công an xã... là những thông tin đăng trên baonghean.vn ngày 6/3.