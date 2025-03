Thời sự Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh làm việc với lãnh đạo tập đoàn lớn tốp 500 thế giới Chiều 6/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Trung Quốc.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đoàn do ông Nghiêm Giới Hòa - Nhà sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm làm Trưởng đoàn.

Dự cuộc làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Ngoại vụ.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển của Nghệ An

Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương được thành lập từ năm 1995, có trụ sở chính tại thành phố Urumqi, Khu tự trị Tân Cương, Trung Quốc, là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới về xây dựng với hơn 360.000 nhân viên.

Năm 2023, doanh thu của Tập đoàn đạt 80 tỷ USD, nằm trong tốp 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu và 19/500 doanh nghiệp lớn nhất Trung Quốc.

Tập đoàn Thái Bình Dương chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, xây dựng và vận hành đô thị.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, tiềm năng, lợi thế và một số lĩnh vực Nghệ An đề xuất hợp tác với Tập đoàn Thái Bình Dương. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin về điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư của Nghệ An, trong đó có các đối tác đến từ Trung Quốc.

Với thế mạnh trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đề xuất Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương nghiên cứu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải tỉnh; quan tâm, hỗ trợ nghiên cứu quy hoạch đối với 3 đô thị động lực là Vinh mở rộng, Đô Lương, Diễn Châu; nghiên cứu khảo sát, đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp.

Ngoài ra, với tầm ảnh hưởng, uy tín của mình, Nghệ An mong muốn Tập đoàn kết nối, giới thiệu các tập đoàn, doanh nghiệp có năng lực của Trung Quốc đến tìm hiểu đầu tư tại các khu công nghiệp của tỉnh, đặc biệt trong một số ngành công nghiệp sử dụng công nghệ cao, là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh gồm: Công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin; cơ khí chế tạo và lắp ráp; công nghiệp số; năng lượng tái tạo; công nghiệp hỗ trợ.

Ông Nghiêm Giới Hòa - Nhà sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm, Trung Quốc phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Ông Nghiêm Giới Hòa - Nhà sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Tập đoàn Tô Thương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm bày tỏ vui mừng khi trong chương trình công tác tại Việt Nam có dịp được đến Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhà sáng lập tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng; tin tưởng Việt Nam sẽ tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Qua đó, ông bày tỏ mong muốn được đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam - nơi ông xem là quê hương thứ hai; trong đó rất mong muốn tìm hiểu để đầu tư vào tỉnh với phương châm “sẽ làm người Nghệ An, nói tiếng Nghệ An, làm việc vì Nghệ An, có trách nhiệm với Nghệ An, là doanh nghiệp muốn làm việc, dám làm việc, biết làm việc và thành công…”

Đề xuất Tập đoàn Thái Bình Dương nghiên cứu, đầu tư vào nhiều lĩnh vực tại Nghệ An

Vui mừng đón tiếp đoàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đánh giá cao việc ông Nghiêm Giới Hòa, một doanh nhân sáng lập 2 tập đoàn lớn của Trung Quốc và một viện nghiên cứu, 1 trong 10 tỷ phú giàu nhất Trung Quốc trực tiếp đến làm việc, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trao đổi về những tiềm năng, lợi thế của Nghệ An, các định hướng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định, trong quá trình phát triển, tỉnh luôn mở cửa, thu hút các nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn Thái Bình Dương.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng quà lưu niệm đến ông Nghiêm Giới Hòa. Ảnh: Thành Duy

Đánh giá cao quy mô, tiềm lực vốn, công nghệ và đặc biệt là phương châm “những việc người khác có thể làm Tập đoàn hoàn toàn có thể làm, những việc người khác không thể làm Tập đoàn cũng có thể làm…”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tập đoàn nghiên cứu đầu tư vào tỉnh, đặc biệt là về đầu tư phát triển hạ tầng, phát triển đô thị.

Giới thiệu Nghệ An là vùng đất có truyền thống hiếu học, nhân lực chất lượng cao, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị, ông Nghiêm Giới Hòa nghiên cứu đặt một trung tâm nghiên cứu tại Nghệ An để góp phần phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổ số của tỉnh.

Ông Nghiêm Giới Hòa tặng quà lưu niệm đến đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy



Ông Nghiêm Giới Hòa đánh giá cao tiềm năng phát triển của Nghệ An và thống nhất với các đề xuất của tỉnh và khẳng định cam kết, mong muốn đầu tư cả về tài nguyên, trí tuệ, nguồn vốn của Tập đoàn vào Nghệ An, góp phần phát triển tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh cảm ơn thiện chí của ông Nghiêm Giới Hòa đối với Nghệ An và mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục đón các tập đoàn, các công ty thành viên và viện nghiên cứu do ông sáng lập đến tìm hiểu, đầu tư vào Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đoàn công tác Tập đoàn Thái Bình Dương chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Thành Duy

Kết thúc cuộc làm việc, hai bên đã thống nhất giao các đầu mối để tiếp tục tìm hiểu, xúc tiến các dự án đầu tư. Về phía tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam làm đầu mối. Về phía Tập đoàn Thái Bình Dương đã giao bà Phùng Đình Đình - Giám đốc Điều hành, Công ty Xây dựng Hồng Kông - Chu Hải - Ma Cao làm đầu mối.