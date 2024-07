Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/7 Thí sinh Nghệ An đạt giải cao tại Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn quốc năm 2024; Quy hoạch cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão tại Nghệ An; Sổ đỏ có tên gọi mới từ 1/8... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn ngày 7/7.

* Hai đại diện của tuổi trẻ Nghệ An đến từ Công an tỉnh Nghệ An và Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đã xuất sắc giành giải Nhì và giải Khuyến khích chung cuộc hội thi “Báo cáo viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, năm 2024”, do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Báo cáo viên Nguyễn Sỹ Nguyên đạt giải Nhì chung cuộc Hội thi. Ảnh: Hồ Mạnh

* Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg; trong đó, Nghệ An có 7 cảng cá, 5 khu neo đậu tránh trú bão.

Hai bên bờ sông Hầu đổ ra cửa Lạch Quèn với bờ Bắc thuộc xã Tiến Thủy, bờ Nam thuộc xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu: LH

* Sổ đỏ cấp cho người dân sẽ có tên gọi mới là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/8.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mẫu mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất chỉ còn 2 trang, có mã QR code. Ảnh: Bộ TN&MT

* Mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân theo Luật Đất đai 2024 được quy định như thế nào?

Những thửa ruộng trồng lúa Japonica của nông dân xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Ảnh: Nguyễn Đạo

* Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp ở Nghệ An đã có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, đem hiệu quả thiết thực.

Huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn tại xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương). Ảnh: Mai Hoa

* Tổng Giám đốc Sông Lam Nghệ An nói gì về kế hoạch, mục tiêu của câu lạc bộ trong mùa giải mới?