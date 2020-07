Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/7

* Sáng 7/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để nghe và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế. Kết luận các nội dung về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, đại dịch Covid - 19 đã có tác động rất sâu đến các hoạt động kinh tế - xã hội và cả tâm lý, đời sống, sinh hoạt của nhân dân; đồng thời thời tiết, khí hậu không thuận lợi. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn, thách thức lớn, tỉnh đã vững vàng, kiên trì, chịu khó, đoàn kết, thống nhất để khắc phục, vượt qua và có được kết quả tương đối so với mặt bằng chung cả nước; đồng thời triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid -19.



Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh tỉnh phải thực hiện đồng thời 3 nhiệm vụ là: sẵn sàng ứng phó với các tình huống của dịch Covid -19, khôi phục phát triển kinh tế, tổ chức đại hội Đảng cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 -2025.

* Nhằm triển khai có hiệu quả các giải pháp điều hành, quản lý ngân sách, sáng 7/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tại Nghệ An, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng tỉnh đã nỗ lực cố gắng. Nhờ vậy 6 tháng thu ngân sách đạt 6.964,5 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán bằng 94,4% so với cùng kỳ; chi ngân sách là 14.224,4 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán, trong đó chi cho đầu tư phát triển là 4.885 tỷ đồng, đạt 74,1% dự toán. Các khoản thu đạt và vượt dự toán trên gồm thu tiền sử dụng đất, thu thuế thu nhập cá nhân, thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước, cổ tức và lợi nhuận còn lại, bán cổ phần nhà nước, xổ số kiến thiết.

Đại diện các sở ngành thuộc khối tài chính ngân sách tỉnh Nghệ An theo dõi hội nghị trực tuyến về điều hành ngân sách và tài chính từ điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sáng 7/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm 2020. Tại hội nghị, các ý kiến đóng góp tập trung vào các nội dung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu với thực hiện “Năm kỷ luật, kỷ cương 2020”. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, bão lụt - tìm kiếm cứu nạn...

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh QK4 trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quân cho các đồng chí đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động 50.

* Theo số liệu từ Cục Thống kê Nghệ An, tổng mức bán lẻ hàng hóa quý II/2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo giá hiện hành ước đạt 14.683 tỷ đồng, giảm 5,6% so với cùng quý năm trước làm cho tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 30.789 tỷ đồng, chỉ tăng 0,21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó nhóm lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất với doanh thu trong kỳ ước đạt 10.900 tỷ đồng (chiếm 35,4% tổng số), tăng 11,09%; ô tô các loại 3.931 tỷ đồng, giảm 16,86%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) 2.292 tỷ đồng, tăng 2,29%; xăng dầu 2.806 tỷ đồng, giảm 4,13%...

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid 19 song doanh thu bán lẻ 6 tháng đầu năm 2020 của Nghệ An vẫn tăng nhẹ. Ảnh: Thanh Phúc

* Sáng 7/7, kỳ họp thứ 12, HĐND thành phố Vinh khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường, thông qua các nghị quyết và tiến hành bế mạc kỳ họp. Tại phiên họp này, Chủ tịch UBND thành phố Trần Ngọc Tú thẳng thắn nêu 4 khó khăn mà thành phố đang đối mặt. Ngoài khó khăn do dịch bệnh Covid-19 tác động làm giảm thu ngân sách, sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, người nghèo gia tăng, thì khó khăn nhất của thành phố Vinh đó chính là sự tụt hậu.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Mai Hoa

* Đêm 6 và rạng 7/7, huyện Tân Kỳ đã tiếp nhận 97 người từ nước ngoài về khu cách ly y tế tập trung. Đa số là công dân Việt Nam từ Lào về nước và sinh viên người Lào học tập tại Việt Nam.

Công dân chờ làm thủ tục vào khu cách ly. Ảnh: Như Lành

* Nhiều trường hợp tự ý mở lối đi ngang qua đường sắt đã gây ra những vụ tai nạn thảm khốc, thậm chí trả giá bằng cả tính mạng. Ở Nghệ An vẫn còn tồn tại 150 đường ngang dân sinh và lối đi tự mở, với tổng số chiều dài toàn tuyến gần 100 km, chạy qua 7 huyện, thành thị. Đây là vấn đề cốt lõi và cực kỳ nan giải trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường sắt hiện nay. Theo Ban ATGT tỉnh Nghệ An, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 12 vụ TNGT đường sắt, làm chết 11 người, bị thương 5 người.

Nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại các lối đi tự mở, mà nguyên nhân chính là do phương tiện không chú ý quan sát. Ảnh tư liệu

* Rau mùi tàu của xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu vừa được UBND tỉnh Nghệ An xếp hạng "3 sao" theo Chương trình "mỗi xã một sản phẩm" OCOP năm 2019. Hiện nay, loại rau gia vị này đang tăng giá, không đủ cung ứng cho thị trường.