Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 7/3

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn họp bàn kế hoạch triển khai; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm việc tại tỉnh Nghệ An; Nhộn nhịp thị trường hoa dịp lễ 8/3... là một số nội dung chính trong ngày 7/3.

* Sáng 7/3, tại TP. Vinh, Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An về vận động, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tổ chức cuộc làm việc. Theo thống kê, đến hết tháng 2/2023, có 128 đơn vị hỗ trợ xây dựng 10.184 căn nhà cho hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An.

Tại cuộc làm việc Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý các cấp, ngành cần ban hành hướng dẫn cho cơ sở thực hiện; xây dựng phần mềm quản lý (địa chỉ, hình ảnh, họ tên chủ hộ, thành viên gia đình, hình ảnh trước khi thi công và khi hoàn thành nhà); thành lập Tổ hỗ trợ ở các khối, xóm, thôn, bản (tổ trưởng, thành viên, nhiệm vụ); quy trình chuyển kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà…

* Sáng 7/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam có cuộc làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An. Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Hội Cựu chiến binh tỉnh trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, yêu cầu Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục kiện toàn lãnh đạo tổ chức Hội các cấp để hoạt động hiệu quả; tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương để triển khai tốt các nhiệm vụ.

* Hướng tới kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, sáng 7/3, Công đoàn Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh; nữ cán bộ, nhân viên cơ quan Bảo tàng Nghệ An; nữ cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vinh và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai.

* Thị trường ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay rất đa dạng với nhiều loại hoa, sức mua tăng cao so với các năm trước dù giá hoa đã tăng gấp đôi, thậm chí gấp 3 so với ngày thường. Nhiều cửa hàng phải huy động thêm nhân công để kịp cung cấp cho khách mua trực tiếp cũng như đặt hàng online.

* Với mong muốn còn sức khỏe là “còn giọt máu cho đi...”, trong suốt 9 năm qua, chị Trương Thị Dung ở xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) đều đặn vượt quãng đường gần 100 km vào TP.Vinh với 28 lần hiến máu tình nguyện, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu quý giá của mình để cứu người.

* Sáng 7/3, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến động viên, thăm hỏi gia đình có mẹ và 2 con đang là học sinh tiểu học không may tử vong do tai nạn.

Trước đó, khoảng 6h45 sáng 6/3, chị Nguyễn Thị H. (SN 1997) chở theo 3 con nhỏ (một cháu học mầm non và hai cháu học Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) đến trường bằng xe máy. Trên đường đi do va chạm với xe tải làm 4 mẹ con ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe. Vụ tai nạn khiến chị H. và 2 cháu Hoàng Văn B. (lớp 3A) và Hoàng Kim O. (lớp 1E) tử vong tại chỗ. Cháu Hoàng Văn T. (con út, học mầm non) may mắn còn sống, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

* UBND huyện Đô Lương vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công vụ trong công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Mỹ Sơn. Những cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ công vụ trong quản lý nhà nước về đất đai tại xã Mỹ Sơn sẽ được kiểm tra gồm Chủ tịch UBND xã, công chức địa chính và các thành phần liên quan.