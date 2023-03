Sở Giáo dục và Đào tạo thăm hỏi, động viên gia đình có 3 mẹ con tử vong do tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 7/3, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo đã đến động viên, thăm hỏi gia đình có mẹ và 2 con đang là học sinh tiểu học không may tử vong do tai nạn.

Trước đó, khoảng 6h45 sáng 6/3, chị Nguyễn Thị H. (SN 1997) chở theo 3 con nhỏ (một cháu học mầm non và hai cháu học Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) đến trường bằng xe máy.

Trên đường đi không may va chạm với xe tải làm 4 mẹ con ngã xuống đường và bị cuốn vào gầm xe. Vụ tai nạn khiến chị H. và 2 cháu Hoàng Văn B. (lớp 3A) và Hoàng Kim O. (lớp 1E) tử vong tại chỗ. Cháu Hoàng Văn T. (con út, học mầm non) may mắn còn sống, được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo gia đình cho hay, hiện cháu T. đã tỉnh lại và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị. Hoàn cảnh gia đình chị H. vất vả, chồng đi làm công nhân ở tỉnh Hải Dương, còn chị ở nhà chăm lo cho các con.

Đến thăm viếng, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo gửi lời chia buồn sâu sắc đến người thân, gia đình chị H. cùng 2 cháu nhỏ. Lãnh đạo Sở cũng động viên gia đình hai bên nội ngoại cố gắng vững vàng trước khó khăn, hoạn nạn, là chỗ dựa tinh thần cho anh Hoàng Văn T. và cùng chăm lo cho cháu út đang điều trị tại bệnh viện.

Về phía ngành Giáo dục sẽ có trách nhiệm quan tâm, tạo mọi điều kiện để hỗ trợ cháu nhỏ sau này đi học đầy đủ.

Trước đó, ngay sau khi sự việc thương tâm xảy ra, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Nguyên và Trường Tiểu học Nguyễn Trường Tộ cũng đã kịp thời đến chia buồn, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 3 mẹ con chị H. Đồng thời kêu gọi ủng hộ để giúp đỡ phần nào cho gia đình trong lúc đau thương, hoạn nạn./.