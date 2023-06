Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/6

(Baonghean.vn) - Quốc hội hội tiến hành thảo luận tại tổ và tại hội trường; Đoàn đại biểu Quốc hội Nghệ An chúc mừng nhóm tác giả Báo Nghệ An đạt Giải Diên Hồng lần thứ nhất; Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An...