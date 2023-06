Khai mạc Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023

(Baonghean.vn) - Chiều 09/6, Ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An long trọng tổ chức lễ khai mạc mùa giải lần thứ 25 năm 2023.

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND Tỉnh; Trần Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Phan Khuê - Tổng Biên tập Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng; đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương trong tỉnh; đại diện lãnh đạo Hội Nhà báo Nghệ An. Về phía Ban tổ chức, có đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng Ban Tổ chức giải; các đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức giải: Nguyễn Thị Thanh Hương - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An... Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Nghệ An qua các thời kỳ; các nhà tài trợ; đại diện Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An; Cựu đội trưởng Đội tuyển Quốc gia, Quả bóng Vàng Việt Nam Lê Công Vinh - Cầu thủ trưởng thành từ Cúp Báo Nghệ An; các nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương; cán bộ, nhân dân tỉnh Nghệ An và các cầu thủ tham dự giải đấu.

Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023 do Báo Nghệ An, Sở Văn hoá và Thể thao Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An và Công ty Cổ phần Bóng đá Sông Lam Nghệ An đồng tổ chức.

Giải năm nay diễn ra từ ngày 09/6/2023 đến ngày 16/6/2023; với sự tham gia của 28 đội bóng (9 đội thiếu niên, 19 đội nhi đồng) đến từ 20 huyện, thành, thị xã, với gần 400 vận động viên.

Phát biểu khai mạc giải đấu, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Trưởng ban Tổ chức giải đã nhiệt liệt chào mừng các vận động viên, đội bóng và người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà đã về tham dự, chứng kiến giải đấu.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An cũng nêu rõ: Giải bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp báo Nghệ An không chỉ là sân chơi lý thú, bổ ích cho các em ngày hè, mà còn là nơi hội ngộ của những tấm lòng vàng dành cho trẻ thơ, nơi chắp cánh cho những ước mơ, nơi mở ra những tương lai tươi sáng cho nhiều thế hệ học sinh ở mọi vùng miền. Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - năm 2023 hứa hẹn tạo nên những bữa tiệc bóng đá với nhiều kịch tính, hấp dẫn...

Giải năm nay cũng đã nhận được đồng hành, ủng hộ của các nhà tài trợ: Nhà tài trợ chính: Tập đoàn TH - Ngân hàng Bắc Á; 2 nhà tài trợ vàng: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nghệ An, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển TTG; 4 nhà tài trợ bạc: Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp, Tập đoàn Ecopark, Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Nghệ An...

Các nhà đồng tài trợ: Công ty Cổ phần ToSu Việt Nam; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nghệ An; Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh; Công ty Cổ phần Nông thuỷ sản Nghệ An; Công ty Xăng dầu Nghệ An; Cảng Nghệ Tĩnh; Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai; Công ty Cổ phần Golden City; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An; Bảo Việt nhân thọ Bắc Nghệ An; Bưu điện tỉnh Nghệ An; Hãng bóng Zocket; Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (đơn vị đồng hành hỗ trợ công tác y tế); Công an thành phố Vinh (đơn vị đồng hành đảm bảo an ninh)… đã tạo điều kiện để tổ chức giải đấu ngày càng chuyên nghiệp, bài bản hơn.

Đồng chí Ngô Đức Kiên đã thay mặt Ban Tổ chức Giải gửi lời tri ân những nhà sáng lập giải; gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương, người hâm mộ bóng đá trẻ tỉnh nhà đã đồng hành, tạo mọi điều kiện để giải đấu được diễn ra; gửi lời chúc tới các cầu thủ, các đội bóng gặt hái được nhiều thành công, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều trận cầu hấp dẫn... viết tiếp trang sử vẻ vang của bóng đá tỉnh nhà, nước nhà.

Tại lễ khai mạc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban tổ chức Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, các nhà tài trợ đã trao cờ lưu niệm cho các đội về dự giải… Ban tổ chức Giải đã tặng hoa cho các nhà tài trợ và các đơn vị đồng hành.

Dịp này, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ kinh phí tổ chức giải và tặng quà cho các cháu với tổng số tiền 200 triệu đồng, theo đó tặng mỗi vận động viên 1 cặp học sinh.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tặng 18 xe đạp cho 18 cầu thủ là con hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban tổ chức giải phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh của Làng trẻ em SOS Vinh, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Ban tổ chức Giải tặng Giấy khen và 98 phần quà trị giá 500.000 đồng/phần quà cho 98 cầu thủ đạt danh hiệu "Học giỏi, đá bóng hay".

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra trận đấu đầu tiên lứa tuổi thiếu niên giữa đội thiếu niên thị xã Cửa Lò và thiếu niên huyện Đô Lương./.