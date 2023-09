Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 9/9

* Trong các ngày từ 7-9/9, tại thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An đã tổ chức Tọa đàm xúc tiến đầu tư vào tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì buổi Tọa đàm. Tham gia tọa đàm có các doanh nghiệp tỉnh Chiết Giang.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, Nghệ An vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư nước ngoài với 129 dự án đầu tư đến từ 14 quốc gia/vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký đầu tư đạt gần 3,7 tỷ USD. Trong đó Hồng Kông, Trung Quốc đứng thứ nhất về số dự án và vốn đầu tư tại tỉnh Nghệ An với 38 dự án và tổng vốn đăng ký đầu tư đạt gần 2 tỷ USD.

Đoàn Công tác tỉnh Nghệ An thăm và làm việc với Tập đoàn Shandong vào ngày 9-9. Ảnh: Anh Đức

* Nghệ An xây dựng mức khoán kinh phí hoạt động mới cho các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Tổ dân vận ở xóm, khối, bản.

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất mức khoán kinh phí hoạt động cho Mặt trận Tổ quốc xã; các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã là: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Tổ dân vận ở xóm, bản cũng được UBND tỉnh quy định chi tiết.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc xã Quỳnh Bảng (huyện Quỳnh Lưu) giới thiệu về xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ảnh: Nhật Lệ

*Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 2834/BCĐ-SYT về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2023. Ban Chỉ đạo An toàn Thực phẩm tỉnh Nghệ An đề nghị các sở, ban, ngành; các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Vinh chỉ đạo các phòng chức năng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư; Chỉ thị 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 167-KH/TU ngày 14/3/2023 của Tỉnh ủy Nghệ An về triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

Các đoàn thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn. Ảnh tư liệu: Thành Chung

*Nghệ An sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Các hoạt động gồm: Tuyên truyền, giáo dục, thi đua, khen thưởng; hoạt động quân sự, quốc phòng; hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật, thể thao, triển lãm; hoạt động tọa đàm, gặp mặt, giao lưu; hoạt động chính sách, dân vận, đền ơn đáp nghĩa; hoạt động đối ngoại quốc phòng.

Thực hành đánh địch đổ bộ đường không trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* Sau các dự án Bệnh viện Y học cổ truyền Thành Tâm, Dự án Trung tâm dạy nghề Việt Nhất chất lượng cao, mới đây, Dự án Trung tâm điện ảnh đa chức do Công ty Cổ phần điện ảnh 12/9 làm chủ đầu tư được đề nghị xem xét lại việc thụ hưởng chính sách khuyến khích xã hội hoá.

