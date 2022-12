Nghệ An thu ngân sách năm 2022 đạt 21.152 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Tính đến ngày 25/12/2022, thu ngân sách của Nghệ An đạt 21.152 tỷ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao, vượt số ước thực hiện đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh.

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 26/12, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 12 của UBND tỉnh để nghe và cho ý kiến vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; bàn các giải pháp, nhiệm vụ triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và 21 địa phương.

Các báo cáo, ý kiến phát biểu tại phiên họp đã nêu rõ những kết quả cụ thể, đáng ghi nhận trong tháng 12 và cả năm 2022. Đồng thời, nhận diện những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. Qua đó, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh thời gian tới.

Về những kết quả đạt được, tính đến ngày 25/12/2022, thu ngân sách của tỉnh đạt 21.152 tỷ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 19.832 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.320 tỷ đồng.

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,56% so với cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 154,3 triệu USD, giảm 24,8% so với cùng kỳ. Dự ước cả năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.168 triệu USD, tăng 2,6%; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.175 triệu USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngành Du lịch của tỉnh đã cho thấy sự phục hồi phát triển rõ nét. Dự ước trong tháng 12, lượng khách du lịch đạt 340.000 lượt, doanh thu du lịch đạt 301 tỷ đồng. Lũy kế cả năm, lượng khách du lịch ước đạt 6,73 triệu lượt, gấp 2,56 lần; doanh thu du lịch ước đạt 5.602 tỷ đồng, gấp 4,02 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 12, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh 19 dự án với tổng mức đầu tư hơn 980 tỷ đồng. Tính cả năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 111 dự án với tổng số vốn 29.408 tỷ đồng; điều chỉnh 109 lượt dự án. Tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh hơn 42.879 tỷ đồng, tăng 9,05% so với cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng tính đến ngày 20/12, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý mới giải ngân hơn 3.663 tỷ đồng, đạt 49,21% tổng kế hoạch. Nếu không tính nguồn ngân sách Trung ương mới giao bổ sung và nguồn chương trình mục tiêu quốc gia, kết quả giải ngân đạt 60,73%.

Bên cạnh đó, các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2023, dự toán thu ngân sách của tỉnh đặt ra là 15.836 tỷ đồng, tăng 839 tỷ đồng so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2022. Trong đó, thu nội địa là 14.586 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.250 tỷ đồng.