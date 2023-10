Nghệ An trao 75 giải sáng tạo khoa học và công nghệ; 10 giải tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tôn vinh 20 nhà khoa học tiêu biểu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tối 13/10, tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao giải Sáng tạo Khoa học và Công nghệ, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu năm 2023.

Toàn cảnh Lễ trao giải Sáng tạo Khoa học và Công nghệ, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Dự chương trình có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành;…

GIÁ TRỊ KHOA HỌC, HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CAO

Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh nghệ An (Techfest Nghệ An) là sự kiện thường niên lớn nhất tỉnh Nghệ An dành cho các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp (cộng đồng doanh nghiệp, các startup, chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nhà đầu tư, quỹ đầu tư,…) có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, tìm hiểu lẫn nhau với mục đích lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự Lễ trao giải Sáng tạo Khoa học và Công nghệ, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, qua các hoạt động, tỉnh Nghệ An mong muốn thúc đẩy hình thành tư duy đổi mới sáng tạo, các giải pháp từ các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo giải quyết những vấn đề, thách thức đặt ra trong xã hội và nhu cầu từ các doanh nghiệp, tập đoàn; liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ; thu hút nguồn lực chuyên gia, huấn luyện viên khởi nghiệp, đội ngũ trí thức, doanh nhân trong và ngoài nước hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Robot CiCi - ATI được "sinh ra" bởi Viện Nghiên cứu ứng dụng Công Nghệ CMC thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC tham gia dẫn chương trình tại Lễ trao giải. Ảnh: Thành Duy



Nằm trong chuỗi sự kiện của Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh nghệ An mở rộng năm 2023, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm nay có chủ đề “Kết nối các nhà sáng lập - Connecting Founders” đã nhận được hơn 120 hồ sơ từ các tổ chức, cá nhân trên cả nước tham dự, trong đó 113 hồ sơ đăng ký trực tuyến, sau hơn 9 tháng phát động.

Trải qua vòng chấm loại, vòng đào tạo và cố vấn hoàn thiện dự án, Ban tổ chức chọn ra 20 dự án tiềm năng nhất vào Vòng chung kết cuộc thi.

Kết quả, Ban tổ chức đã lựa chọn được 10 dự án khởi nghiệp để trao giải với 4 giải Khuyến khích, 3 giải Ba, 2 giải Nhì và 1 giải Nhất. Các dự án đã được các nhà đầu tư cam kết đầu tư ngay tại chương trình.

 Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao tặng Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Ảnh: Thành Duy

Bên cạnh đó, cứ 3 năm một lần, tỉnh Nghệ An tiến hành tôn vinh các nhà khoa học, các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân có những công trình khoa học xuất sắc, được ứng dụng hiệu quả vào cuộc sống thông qua Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ.

Năm nay, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

75 công trình cũng được trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ Nghệ An năm 2023; trong đó có 1 giải Đặc biệt, 14 giải Nhất, 19 giải Nhì, 21 giải Ba và 20 giải Khuyến khích. Các tác giả đạt giải được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Cúp Bông sen sáng tạo khoa học và công nghệ, cùng tiền thưởng. Tổng giá trị giải thưởng năm nay là 2,07 tỷ đồng.

PHÁT HUY TRÍ THÔNG MINH, ĐỨC TÍNH CẦN CÙ, CHỊU KHÓ CỦA CON NGƯỜI XỨ NGHỆ

Phát biểu tại sự kiện quan trọng bậc nhất của lĩnh vực khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An ghi nhận, đánh giá cao giá trị khoa học và hiệu quả ứng dụng thực tiễn của các công trình đạt giải; nhiệt liệt chúc mừng chủ nhân của những sáng tạo xuất sắc được khen thưởng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải Đặc biệt. Ảnh: Thành Duy

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An mong rằng, các nhóm và cá nhân đạt giải hôm nay luôn giữ lửa đam mê, lan tỏa và truyền lửa cho những cá nhân khác, tiếp tục có nhiều nghiên cứu, cống hiến mới cho khoa học và công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Bùi Đình Long nhấn mạnh, nhiệm vụ của khoa học và công nghệ hết sức quan trọng trong việc đưa Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045 vào cuộc sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ cho nhóm tác giả, tác giả đạt giải Nhất. Ảnh: Thành Duy

Do đó, với những chủ trương và định hướng mang tính chiến lược về phát triển khoa học và công nghệ đã được xác định và những đòi hỏi bức thiết của đời sống kinh tế - xã hội, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An mong các nhà khoa học, các nhà quản lý, đội ngũ trí thức, các starup và các tầng lớp nhân dân lao động hãy tiếp tục có nhiều sáng tạo, có giá trị và hiệu quả ứng dụng cao.

Các đồng chí đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Nghệ An trao giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả đạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, cần tiếp tục tập trung các nguồn lực trí tuệ, tài chính và tâm huyết cho các lĩnh vực trọng điểm như: Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao vào các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chủ yếu dựa vào khoa học và công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn.

Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để biến các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm truyền thống, đặc sản của Nghệ An trở thành sản phẩm hàng hóa có khối lượng lớn, chất lượng cao, thương hiệu mạnh.

Các đồng chí đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Nghệ An trao giải Ba cho nhóm tác giả, tác giả đạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ. Ảnh: Thành Duy

Nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn để khai thác, phát huy nguồn lực con người, giải phóng mọi lực cản xã hội; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp khởi nghiệp, các starup có cơ hội phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào lao động sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, để ngày càng có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm quý được áp dụng vào sản xuất, kinh doanh và đời sống.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An và Trường Đại học Vinh trao giải Khuyến khích cho nhóm tác giả, tác giả đạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ. Ảnh: Thành Duy

Để Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ tỉnh Nghệ An và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thực sự là một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần có nhận thức đúng đắn về vai trò khoa học và công nghệ.

Trên cơ sở đó, phát động và tổ chức phong trào lao động sáng tạo trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương mình một cách sâu rộng và thiết thực; quan tâm phát hiện, trân trọng và tạo mọi điều kiện cho những ý tưởng mới, sáng tạo mới, những kinh nghiệm hay có cơ hội được hoàn thiện và ứng dụng trong thực tiễn; kịp thời động viên, hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng những tấm gương sáng tạo từ cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long phát động Giải Sáng tạo khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2026.

“Tôi kêu gọi các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đội ngũ trí thức, nhất là ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, trung tâm nghiên cứu; các doanh nghiệp; các kỹ sư, bác sĩ, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chuyên môn trên các lĩnh vực, cùng đông đảo những người lao động hãy tâm huyết hơn, trách nhiệm hơn và sáng tạo nhiều hơn trong công việc, để ngày càng có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ được ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và đời sống; góp phần tăng năng suất lao động, tăng chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm, cũng như nâng cao hiệu quả kinh tế, xã hội của các hoạt động trên các lĩnh vực”, đồng chí Bùi Đình Long phát biểu.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải dự buổi lễ. Ảnh: Thành Duy

“Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là một trong những giải pháp quan trọng để khai thác, phát huy trí thông minh, đức tính cần cù, chịu khó của con người xứ Nghệ. Tôi hy vọng và tin tưởng rằng, cùng với giải thưởng này, các hoạt động sáng tạo khoa học và công nghệ sẽ ngày càng phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà, để chúng ta “bước thật mạnh, tiến thật xa” trong một tương lai không xa”, với tinh thần đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát động Giải Sáng tạo khoa học và công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An, giai đoạn 2023 - 2026.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm gian hàng trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ảnh: Thành Duy

Lễ trao giải Sáng tạo khoa học và công nghệ, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu năm 2023 đã khép lại chuỗi hoạt động thành công, giàu ý nghĩa của Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An mở rộng năm 2023 diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13/10, bao gồm: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm khoa học và công nghệ tiêu biểu; Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023”; Hội thảo “Thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ”; Hội nghị kết nối đầu tư 2023; Talk show “Ứng dụng blockchain trong chuyển đổi số”…