Pháp luật Nghệ An triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động truyền thông, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025, yêu cầu tổ chức thiết thực, hiệu quả, tạo lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội.

Tại Văn bản số 11724/UBND-TH ngày 29/10/2025, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung theo Công văn số 6767/HĐPH-PB&TG ngày 24/10/2025 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương về việc truyền thông, hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025.

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, Bộ nhận diện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 cùng các mẫu pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền đã được đăng tải tại Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://moj.gov.vn/ngayphapluat/Pages/trangchu.aspx). Các cơ quan, tổ chức, địa phương được đề nghị sử dụng thống nhất bộ nhận diện, đẩy mạnh các hình thức truyền thông đa dạng như: tuyên truyền trên báo chí, truyền hình, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở; treo băng rôn, pano, áp phích tại trụ sở, nơi công cộng, tổ chức các tọa đàm, hội nghị, cuộc thi tìm hiểu pháp luật, góp phần lan tỏa tinh thần “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Để cụ thể hóa hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương cần chú trọng lồng ghép, gắn với quán triệt, phổ biến, truyền thông sâu rộng các nội dung cốt lõi thể hiện tinh thần, quan điểm, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật và thi hành pháp luật.

Tiếp tục truyền thông, giới thiệu về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam gắn với yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông chính sách, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, thúc đẩy tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật phải gắn với tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, nhất là các nghị quyết quan trọng như Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông chính sách pháp luật mới ban hành, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và nhân dân.

Cán bộ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Quỳ Châu phát tờ rơi tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự cho người dân. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần tuyên truyền, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tổ chức thi hành pháp luật; đóng góp tích cực, phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; kịp thời phản bác, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam và nội dung các dự án luật đang được Quốc hội thảo luận.

Hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng, góp phần bồi đắp văn hóa pháp lý, củng cố niềm tin vào pháp luật, qua đó xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực sự của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.