Nghệ An triệu tập các đối tượng phục vụ điều tra nguyên nhân gây cháy rừng

Trước đó, hội nghị đánh giá tình hình an ninh biên giới, vùng miền núi, dân tộc thiểu số; một số tình hình an ninh tôn giáo, kinh tế, văn hóa cũng như tình hình trật tự, an toàn xã hội. Đáng chú ý là cháy nổ xảy ra 14 vụ, trong đó có 9 vụ cháy rừng (tăng 10 vụ so với tháng 5).

Trong tháng 6 cũng xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7 người, bị thương 11 người; phát hiện 12 vụ đánh bạc với 63 đối tượng, thu 280 triệu đồng; bắt 196 vụ việc buôn bán, sử dụng ma túy với 260 đối tượng, thu 2,24 kg heroin, 6,25 kg ma túy đá, 0,9 kg và 36.000 viên ma túy tổng hợp. Thanh tra tỉnh thực hiện 78 cuộc thanh tra kinh tế - xã hội tại 79 đơn vị, phát hiện 8 đơn vị vi phạm với tổng số tiền 2 tỷ 343 triệu đồng.