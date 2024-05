Nghệ An tuyên truyền 'Toàn dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn' năm 2024

(Baonghean.vn) - Sáng 7/5, tại huyện Đô Lương, Ban ATGT tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình tuyên truyền “Toàn dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn” năm 2024.

Chương trình tuyên truyền “Toàn dân xây dựng văn hóa giao thông an toàn” vào sáng 7/5. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, đại diện Ban ATGT tỉnh nêu rõ, tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh liên tục trong nhiều năm giảm được 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông vẫn đang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế, tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn diễn ra phổ biến.

Đồng chí Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT tỉnh phát biểu. Ảnh: PV

Bởi vậy, thông qua chương trình tuyên truyền, đại diện Ban ATGT tỉnh đề nghị, mỗi người dân tiếp tục nâng cao nhận thức và ý thức của bản thân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tinh thần “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông”. Theo đó, cùng chung tay xây dựng văn hóa giao thông an toàn từ việc thay đổi các hành vi của bản thân; tuyên truyền, giáo dục người thân tự giác chấp hành pháp luật về giao thông.

Người dân tham gia trả lời các câu hỏi tình huống khi tham gia giao thông. Ảnh: PV

Cụ thể, cần tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định; chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ; không sử dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; không lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ; đi đúng làn đường, phần đường quy định; không tham gia đua xe và cổ vũ đua xe trái phép; tuân thủ pháp luật khi bị xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; đã uống rượu, bia - không lái xe.

Hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông qua sa hình, lái xe trên mô hình. Ảnh: PV

Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại địa phương tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng tới nhân dân, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân; hoàn thành tốt các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo trong năm 2024. Quan tâm chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; đảm bảo hiệu quả, thiết thực, sâu rộng, thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia; gắn kết với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ban tổ chức trao tặng tài liệu tuyên truyền, mũ bảo hiểm cho một số cá nhân gương mẫu trong công tác bảo đảm trật tự ATGT. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, Ban tổ chức đã chiếu các thông điệp tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tuyên truyền về đổi giấy phép lái xe trên Cổng dịch vụ công; Tuyên truyền các quy định về Luật Giao thông đường bộ và một số hành vi vi phạm pháp luật thường gặp…

Dịp này, Ban tổ chức cũng đã tổ chức ký cam kết về chấp hành Luật Giao thông; tuyên dương, tặng quà một số cá nhân gương mẫu trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.