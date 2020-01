Nghệ An xử phạt 5 người uống rượu vẫn lái xe

Số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an Nghệ An cung cấp cho thấy, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 1 vụ tai nạn giao thông, giảm 1 người chết, số người bị thương không tăng không giảm.

Trong ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT tổ chức 44 ca tuần tra, kiểm soát, với 202 lượt CBCS tham gia, qua đó phát hiện lập biên bản hành chính 122 trường hợp. Trong đó, 29 trường hợp là người điều khiển xe ô tô (xe khách 3, xe tải 24, xe con 2); 49 trường hợp là xe mô tô - gắn máy.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 1 xe ô tô, 15 mô tô - xe máy; đồng thời ra quyết định xử phạt 249 trường hợp, chuyển Kho bạc thu phạt 234.395.000 đồng.

Đội CSGT 1.46 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện. Ảnh: Tư liệu

Trong số này vi phạm nồng độ cồn 5 trường hợp, không đội MBH 16 trường hợp, không có GPLX 11 trường hợp, không có Giấy chứng nhận đăng ký 10 trường hợp, dừng đỗ sai quy định 1 trường hợp, vi phạm tốc độ 16 trường hợp, thiết bị an toàn kỹ thuật không đảm bảo 4 trường hợp, xe ô tô chở quá khổ 1 trường hợp, xe ô tô quá tải 10 trường hợp...



Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2020, vì thời tiết không thuận lợi, trời mưa nên lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông giảm. Về xử lý vi phạm nồng độ cồn, các đơn vị, địa phương cùng với tích cực tuyên truyền, đã triển khai lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, với quyết tâm xử lý nghiêm từ những ngày đầu.