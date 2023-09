Nghề vá lưới của phụ nữ vùng biển Nghệ An

(Baonghean.vn) -Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Nghệ An, từ hầm Trường Vinh (TX. Nghi Sơn - Thanh Hóa) đến xã Diễn Cát (Diễn Châu, Nghệ An) được thông xe kỹ thuật và vận hành được 1 tuần. Từ thực tế tham gia giao thông, có thể nhận thấy một số nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến này.