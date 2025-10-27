Quốc tế Ngoại trưởng Lavrov: Tổng thống Putin sẵn sàng chấp nhận khái niệm của Mỹ về giải pháp cho Ukraine Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Tổng thống Putin sẵn sàng chấp nhận khái niệm của Mỹ về giải pháp cho Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska hồi tháng 8. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo ở Alaska, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định sẵn sàng hợp tác hướng tới một giải pháp cho vấn đề Ukraine dựa trên khái niệm do Mỹ đề xuất.

Ngoại trưởng Nga nhắc lại rằng, trước hội nghị thượng đỉnh Alaska, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Wittkoff đã mang các đề xuất về Ukraine tới Moskva, và các đề xuất này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng tại đó.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska đã nhắc lại chi tiết từng yếu tố của khái niệm mà đặc phái viên Wittkoff đưa ra, và hỏi ông, khi ông có mặt tại các cuộc đàm phán ở Anchorage rằng: 'Điều này có đúng không? Có đúng không?'. Mọi thứ đã được xác nhận. Sau đó, Tổng thống Putin tuyên bố rằng, Nga sẵn sàng chấp nhận khái niệm của họ và tiến hành thực tế trên cơ sở đề xuất", Ngoại trưởng Lavrov cho biết.

Ông Lavrov cho biết thêm rằng, không có phản hồi trực tiếp nào; các bên đã đồng ý tạm dừng để xem xét các đề xuất. Sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về khái niệm này với các đồng minh Tây Âu của Washington. Về phía Moskva, Tổng thống Nga cũng đã thảo luận với các nước láng giềng, đối tác và đồng minh của Nga.

"Tại New York trong một cuộc họp vào cuối tháng 9, tôi đã nhắc Ngoại trưởng Marco Rubio về chuỗi sự kiện này. Ông ấy nói, 'Vâng, chúng tôi vẫn đang xem xét, chúng tôi đang cố gắng, chúng tôi quan tâm" - Ngoại trưởng Lavrov cho biết thêm.

Trong cuộc gặp tại Alaska vào ngày 15/8, các Tổng thống Nga và Mỹ đã thảo luận về các biện pháp giải quyết xung đột Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều đánh giá cuộc gặp này là tích cực. Sau hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Nga tuyên bố rằng, có thể giải quyết xung đột ở Ukraine và nhấn mạnh lợi ích của Nga trong việc đạt được một giải pháp lâu dài.

Tổng thống Vladimir Putin trước đây đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, để giải quyết lâu dài cuộc khủng hoảng Ukraine, cần phải giải quyết tận gốc nguyên nhân.