Quốc tế Tổng thống Putin gửi thông điệp tới phương Tây: Nga đã chuẩn bị cho mọi tình huống Gửi thông điệp tới phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, nước này đã nhanh chóng thích nghi và chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị thường niên lần thứ 22 của Câu lạc bộ thảo luận Valdai. Ảnh: RIA Novosti

Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga đã tham dự cuộc họp của Câu lạc bộ Thảo luận Quốc tế Valdai ngày 2/10. Trong bài phát biểu và trong suốt buổi thảo luận, ông Putin đã đề cập đến các vấn đề về trật tự thế giới mới, quan hệ song phương với Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như tình hình xung quanh cuộc xung đột Ukraine.

Đề cập đến vai trò của các cấu trúc quốc tế khi đối mặt với những thách thức hiện đại, Tổng thống Putin cho biết "các thể chế tập thể đã suy yếu". Cùng với đó, "các giải pháp phi quân sự vẫn luôn tồn tại, và giờ đây chúng mang một ý nghĩa mới".

Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là nỗ lực của phương Tây nhằm duy trì vị thế bá quyền và vai trò lãnh đạo của mình, "mặc dù trật tự thế giới mới không còn cho phép điều này nữa".

Một trong những vấn đề cấp bách nhất tại phiên họp của Câu lạc bộ Valdai lần này là khả năng Ukraine sử dụng tên lửa Tomahawk của Mỹ. Tổng thống Putin chỉ ra, điều này chắc chắn sẽ làm xấu đi mối quan hệ giữa Moskva và Washington.

"Và Nga đã sẵn sàng đáp trả những hành động gây hấn như vậy. Các hệ thống phòng không đã thích nghi với tên lửa ATACMS, và chúng cũng sẽ thích nghi với Tomahawk và sẽ bắn hạ chúng" - Tổng thống Putin nói.

Liên quan "mối lo ngại" về máy bay không người lái bị cáo buộc của Nga đang gia tăng ở EU, Tổng thống Putin cho biết, tất cả các vụ việc liên quan đến máy bay không người lái chỉ càng làm gia tăng mong muốn của các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm khơi dậy tâm lý chống Nga và tạo cớ để tăng ngân sách quân sự.

"Chúng tôi sản xuất thiết bị quân sự, và nhiều quốc gia, bao gồm cả các nước NATO, đang có chiến tranh với chúng tôi. Quân đội Nga đã nhanh chóng thích nghi với thách thức này. Đây không phải là lời nói cường điệu. Ngày nay, đây là đội quân sẵn sàng chiến đấu nhất" - Tổng thống Putin tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết, phương Tây đang đặc biệt chú ý đến cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng điều này không mang lại kết quả mong muốn. Trên toàn bộ tuyến chiến đấu, các đơn vị Nga đang tự tin tiến quân.