Quốc tế Tổng thống Putin tuyên bố khởi động lĩnh vực hạt nhân hòa bình Tổng thống Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ ra mắt hệ thống điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới vào năm 2030.

Vladimir Putin tại phiên họp toàn thể của diễn đàn quốc tế "Tuần lễ hạt nhân thế giới" tại Moskva. Ảnh: RIA Novosti



Theo RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ ra mắt hệ thống năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới với chu trình nhiên liệu khép kín vào năm 2030.

"Tôi nghĩ, Nga có thể tự hào, bởi vì vào năm 2030 ở Nga, cụ thể ở khu vực Tomsk, có kế hoạch khởi động hệ thống năng lượng hạt nhân đầu tiên trên thế giới với chu trình nhiên liệu khép kín" - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại Diễn đàn quốc tế "Tuần lễ hạt nhân thế giới" ở Moskva ngày 25/9.

Diễn đàn quốc tế "Tuần lễ nguyên tử thế giới", dành riêng cho các ngành công nghiệp hạt nhân và các ngành liên quan và được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28/9, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngành công nghiệp hạt nhân của Nga.

Trong khuôn khổ dự án công nghiệp chiến lược "Breakthrough", Rosatom đang xây dựng một tổ hợp năng lượng thử nghiệm và trình diễn của thế hệ IV trên địa điểm "Kết hợp hoá học Liberia" ở Seversk, vùng Tomsk, dựa trên lò phản ứng neutron nhanh sáng tạo và chất mang nhiệt chì BREST-OD-300 với công suất 300 MW.ODEC. Đây sẽ là nhà máy chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín, bao gồm một mô-đun xử lý nhiên liệu hạt nhân được chiếu xạ của lò phản ứng BREST và một mô-đun để sản xuất nhiên liệu hạt nhân đó.

Dự án "Breakthrough" nhằm mục đích tạo ra một nền tảng công nghệ mới cho ngành công nghiệp hạt nhân, với chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín (CFF) dựa trên các lò phản ứng neutron nhanh.

Việc thực hiện dự án sẽ đảm bảo các công nghệ của Nga luôn dẫn đầu trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân thế giới. Và lần đầu tiên trên thế giới, dự án này của Nga sẽ chứng minh hoạt động bền vững của đầy đủ các cơ sở cung cấp các nhà máy điện hạt nhân, thể hiện chất lượng mới của thế hệ hạt nhân trong tương lai - an toàn chưa từng có, thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên và cạnh tranh. Tùy chọn trạm của tổ chức chu trình nhiên liệu trong khuôn khổ sẽ cho phép thực hiện các công nghệ của cái gọi là chu trình nhiên liệu ngắn trong thời gian ngắn nhất có thể trong một địa điểm.