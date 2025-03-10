Tổng thống Putin chính thức phản hồi tuyên bố Nga là ‘hổ giấy’ của Tổng thống Trump

Theo Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã dùng cụm từ này theo nghĩa “mỉa mai” khi nói về Liên bang Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo chung tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ở Anchorage, bang Alaska (Mỹ) ngày 15/8/2025.

Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga tối 2/10, theo giờ địa phương, cho biết trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin nói rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây mô tả Liên bang Nga là một “hổ giấy” có thể đã được nói theo nghĩa “mỉa mai”.

Đáp lại gợi ý hài hước của người điều phối Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Fyodor Lukyanov rằng, Tổng thống Liên bang Nga nên tặng cho người đồng cấp Mỹ một con hổ giấy thật sự làm quà, ông Putin nói: “Không, chúng tôi có mối quan hệ riêng; chúng tôi biết nên tặng nhau món quà gì”.

Nhà lãnh đạo Liên bang Nga bổ sung: “Tôi không biết ngữ cảnh mà (phát biểu) đó được đưa ra – có thể nó được nói với hàm ý mỉa mai” và đùa rằng “Cứ thử đối đầu với con hổ giấy này xem”.

Trước đó vào ngày 23/9, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Trump cho rằng “Ông Putin và Liên bang Nga đang gặp rắc rối kinh tế lớn, và đây là thời điểm để Ukraine hành động”.

Trong bài đăng này, ông Trump đã thay đổi rõ rệt về giọng điệu, gọi Liên bang Nga là một “hổ giấy,” lập luận rằng nước này đã thất bại trong việc đánh bại Ukraine suốt ba năm rưỡi qua.

Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông tin Kiev “đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine” bị rơi vào tay Liên bang Nga, hiện chiếm khoảng một phần năm lãnh thổ nước này, miễn là Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục hỗ trợ.

Trái ngược với bình luận của Tổng thống Mỹ, theo RT, quân đội Liên bang Nga trong nhiều tháng qua đã liên tục tiến lên trên các mặt trận.

Vào cuối tháng 9, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo rằng lực lượng của Liên bang Nga đã kiểm soát được 4.700 km² và 205 khu định cư trong năm nay.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS/TTXVN

Trước ông Putin, vào ngày 24/9, theo hãng tin Reuters của Anh, Moskva (Moscow) cũng tuyên bố nền kinh tế nước này ổn định và quân đội đang tiến lên ở Ukraine, bác bỏ bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người kêu gọi Kiev tận dụng sự yếu kém kinh tế của Liên bang Nga để giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đã bị chiếm.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài RBC Radio, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ xuất phát từ việc ông vừa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 tại New York.