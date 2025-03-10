Tổng thống Putin chính thức phản hồi tuyên bố Nga là ‘hổ giấy’ của Tổng thống Trump
Theo Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đã dùng cụm từ này theo nghĩa “mỉa mai” khi nói về Liên bang Nga.
Kênh RT của Liên bang Nga tối 2/10, theo giờ địa phương, cho biết trong một phát biểu cùng ngày, Tổng thống nước này, ông Vladimir Putin nói rằng, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây mô tả Liên bang Nga là một “hổ giấy” có thể đã được nói theo nghĩa “mỉa mai”.
Đáp lại gợi ý hài hước của người điều phối Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, Fyodor Lukyanov rằng, Tổng thống Liên bang Nga nên tặng cho người đồng cấp Mỹ một con hổ giấy thật sự làm quà, ông Putin nói: “Không, chúng tôi có mối quan hệ riêng; chúng tôi biết nên tặng nhau món quà gì”.
Nhà lãnh đạo Liên bang Nga bổ sung: “Tôi không biết ngữ cảnh mà (phát biểu) đó được đưa ra – có thể nó được nói với hàm ý mỉa mai” và đùa rằng “Cứ thử đối đầu với con hổ giấy này xem”.
Trước đó vào ngày 23/9, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Trump cho rằng “Ông Putin và Liên bang Nga đang gặp rắc rối kinh tế lớn, và đây là thời điểm để Ukraine hành động”.
Trong bài đăng này, ông Trump đã thay đổi rõ rệt về giọng điệu, gọi Liên bang Nga là một “hổ giấy,” lập luận rằng nước này đã thất bại trong việc đánh bại Ukraine suốt ba năm rưỡi qua.
Tổng thống Mỹ cũng nói rằng ông tin Kiev “đang ở vị thế có thể chiến đấu và giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine” bị rơi vào tay Liên bang Nga, hiện chiếm khoảng một phần năm lãnh thổ nước này, miễn là Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tiếp tục hỗ trợ.
Trái ngược với bình luận của Tổng thống Mỹ, theo RT, quân đội Liên bang Nga trong nhiều tháng qua đã liên tục tiến lên trên các mặt trận.
Vào cuối tháng 9, Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo rằng lực lượng của Liên bang Nga đã kiểm soát được 4.700 km² và 205 khu định cư trong năm nay.
Trước ông Putin, vào ngày 24/9, theo hãng tin Reuters của Anh, Moskva (Moscow) cũng tuyên bố nền kinh tế nước này ổn định và quân đội đang tiến lên ở Ukraine, bác bỏ bình luận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người kêu gọi Kiev tận dụng sự yếu kém kinh tế của Liên bang Nga để giành lại toàn bộ các vùng lãnh thổ đã bị chiếm.
Trong một cuộc phỏng vấn với đài RBC Radio, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng bình luận của nhà lãnh đạo Mỹ xuất phát từ việc ông vừa gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 80 tại New York.
Người phát ngôn Điện Kremlin nói: “Tất nhiên, Tổng thống Trump đã nghe phiên bản sự việc từ phía ông Zelensky. Và rõ ràng ở thời điểm này, chính phiên bản đó là lý do cho đánh giá mà chúng ta vừa nghe”.
Ông Peskov khẳng định quân đội Liên bang Nga đang đạt được bước tiến ở Ukraine, nơi mà ông nói họ đang tiến lên một cách thận trọng có chủ đích.
“Đây tất nhiên là câu hỏi cho các lực lượng vũ trang của chúng ta, nhưng nhìn chung – và Tổng thống (Putin) đã nhiều lần nhấn mạnh – chúng tôi đang tiến lên rất thận trọng để giảm thiểu tổn thất… (và) để không làm suy yếu tiềm lực tấn công của mình. Đây là những hành động hết sức có chủ đích”, ông Peskov nói.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, diễn biến này cho thấy “với những ai hiện không muốn đàm phán, thì vị thế của họ sẽ còn tồi tệ hơn vào ngày mai và những ngày sau đó”.
Ông Peskov cũng đã gạt đi bình luận của Tổng thống Trump rằng Liên bang Nga là một “con hổ giấy”, và nói rằng Liên bang Nga là một con gấu chứ không phải hổ, và “không hề tồn tại một con gấu giấy nào cả”.
Ông Peskov khẳng định: “Liên bang Nga vẫn duy trì khả năng chống chịu. Liên bang Nga vẫn duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô”, đồng thời cho biết thêm: “Đúng là Liên bang Nga đang gặp một số căng thẳng và vấn đề trong nhiều lĩnh vực kinh tế, vốn tất yếu gắn với vô số các hạn chế, lệnh trừng phạt ... mà chúng tôi phải đối mặt, cùng với biến động kinh tế toàn cầu. Không chỉ riêng lệnh trừng phạt”./.