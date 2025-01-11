Xã hội Ngôi trường xây hàng chục tỷ đồng xong bỏ không? Hơn một tháng nay, nhiều học sinh của Trường THCS Nghi Ân phải chen chúc trong những phòng học tạm, vì một số phòng học chính đã bị hư hỏng do bão. Được xây dựng từ lâu, ngôi trường này hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, trong khi đó trường mới cách đó không xa thì lại bỏ không từ hơn một năm nay, chưa thể sử dụng.

Thấp thỏm trong ngôi trường xuống cấp

Những ngày cuối tháng 10, sau trận mưa lớn, nước chảy lênh láng khắp một số phòng học của dãy nhà học 2 tầng ở Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An). Mái tôn phía trên bị bão xé nát, vẫn nằm ngổn ngang chưa được khắc phục, nước mưa vì thế thấm dột xuống phía dưới.

“Mái tôn bị bão làm tốc hết nhưng chưa thể khắc phục được vì thiếu kinh phí. Trường này cũng xây lâu lắm rồi, nên giờ xuống cấp lắm. Mà trường mới thì xây xong từ lâu, chuyển ra đó cũng không được vì không đủ phòng, thiếu nhiều thứ”, cô Lê Việt Hồng - Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân nói.

Học sinh chen chúc học trong phòng đọc. Ảnh: Mỹ Hà

Theo cô Hồng, trường hiện có hơn 800 học sinh, được chia thành 20 lớp. Do có phòng bị mưa dột sau bão nên nhà trường đành phải bố trí, ngăn phòng đọc cho các em học tạm. “Năm nay có 20 lớp thì có thể sắp xếp được vậy, nhưng năm sau dự kiến học sinh tăng, số lớp cũng tăng 2 lớp thì chịu, không biết lấy phòng đâu nữa”, cô Hồng nói và cho hay, cô mới về làm Hiệu trưởng ở đây từ đầu năm học này. Nhưng nỗi lo lớn nhất của nhà trường không chỉ thiếu phòng học mà là mất an toàn.

Chỉ tay vào những vết nứt chi chít ở các dãy nhà học, cô Hồng cho hay, học sinh và cả giáo viên rất lo lắng, khi ngôi trường đang ngày càng xuống cấp. “Lo lắng nhất là hệ thống điện. Khi tôi mới về đây, thấy hệ thống dây diện, ổ cắm được làm từ lâu nên đã hư hỏng, xuống cấp nên vừa rồi mới phải sửa. Hệ thống quạt trần trong phòng học cũng rất cũ kỹ, nguy cơ rơi rụng. Nhiều bức tường thì xuất hiện vết nứt, nhà vệ sinh thì thiếu… Mong muốn lớn nhất của cô và trò ở đây là trường mới sớm được hoàn thành đúng tiêu chuẩn để chuyển các em qua đó học”, cô Hồng nói thêm.

Trong khi đó, cách đó khoảng 1km, Trường THCS Nghi Ân cơ sở 2 với dãy nhà 3 tầng đã được xây xong từ hơn 1 năm trước, bỏ không cho đến nay. “Bây giờ nhà trường cũng gặp cảnh tréo ngoe. Chuyển qua cơ sở 2 thì bên đó cũng không đủ phòng, còn thiếu nhiều thứ lắm, mà ở lại đây thì cũng lo lắng, bất an. Dù không thể sử dụng, nhưng trót nhận bàn giao từ chính quyền rồi nên hơn 1 năm nay, nhà trường vẫn phải bỏ kinh phí thuê người bảo vệ, gây tốn kém thêm. Nghe nói là sẽ có dự án giai đoạn 2, nhưng khi nào xây thì cũng không rõ”, cô Lê Việt Hồng cho hay.

Vết nứt chạy dọc dãy nhà học của Trường THCS Nghi Ân. Do xây dựng đã lâu nên ngôi trường hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Tiến Hùng

Xây trường mới mà nhà trường không biết

Theo ghi nhận của phóng viên, ngôi trường mới là dãy nhà 3 tầng với 18 phòng học được xây dựng giữa cánh đồng. Tuyến đường bê tông băng qua cánh đồng dẫn vào trường nhỏ hẹp, đã xuống cấp nên thường xuyên đọng nước. Ngoài dãy nhà học này, chỉ có thêm nhà xe và nhà bảo vệ đã được xây dựng. Dù mới xây dựng xong từ hơn 1 năm trước, nhưng dãy nhà 3 tầng cũng đã có dấu hiệu của thời gian. Nhiều vết hoen ố, vết nứt đã xuất hiện….

Cô Bành Thị Thúy Hà – nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Nghi Ân giai đoạn 2020-2025 cho biết, do trường cũ đã xuống cấp nghiêm trọng, việc xây mới trường là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, khi trường mới được xây, nhà trường lại không hề hay biết.

“Trước đó, lãnh đạo xã Nghi Ân cũ có nhắc về việc sẽ xây trường mới trong 2 cuộc họp giao ban bí thư các chi bộ trên địa bàn xã. Nhưng cũng không nói sẽ khi nào xây, xây ở đâu hay xây như thế nào. Cũng chỉ nói sơ qua như vậy trong cuộc họp chung, chứ xã cũng chưa bao giờ thông báo cho trường được biết”, cô Hà kể và cho hay, đến khoảng tháng 9/2024, nhà trường mới biết cơ sở 2 đã được xây dựng cách đó không xa.

Trong khi trường cũ xuống cấp, học sinh học tạm trong phòng đọc thì ở cơ sở 2 xây xong đã hơn 1 năm nhưng vẫn bỏ không. Ảnh: Tiến Hùng

“Hôm đó có 1 phụ huynh tình cờ kể thì tôi cũng không tin, giao hiệu phó đi kiểm tra thì mới biết là đúng. Chúng tôi có lên hỏi Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Vinh (cũ), nhưng cũng không biết. Thời điểm này, cơ sở 2 đã xây gần hoàn thiện rồi”, cô Hà nói. Ít ngày sau, ngày 2/10/2024, UBND xã Nghi Ân (cũ) yêu cầu lãnh đạo Trường THCS Nghi Ân đến cơ sở 2 để tổ chức nghiệm thu, nhận bàn giao để đưa vào sử dụng. Đồng thời, trả lại mặt bằng cơ sở 1 cho xã để xã sử dụng vào việc khác. Tuy nhiên, phía nhà trường không đồng tình vì cho rằng, cơ sở 2 được xây dựng chưa đầy đủ, chưa thể sử dụng.

Trong biên bản, nhà trường cũng nêu rõ quan điểm cho rằng, cơ sở 2 mới chỉ có 18 phòng học, số lượng bàn ghế trong mỗi phòng học chưa đủ chỗ ngồi với sĩ số học sinh hiện tại của mỗi lớp. Cơ sở vật chất thậm chí còn chưa đủ điều kiện tối thiểu để đáp ứng yêu cầu dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong quá trình bàn giao, chủ đầu tư cũng chưa hoàn thiện hệ thống điện, tuyến đường dẫn vào trường…

Tuyến đường dẫn vào trường mới nhỏ hẹp, nước đọng thường xuyên. Ảnh: Mỹ Hà

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án xây dựng Trường THCS Nghi Ân giai đoạn 1 do UBND xã Nghi Ân (cũ) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 25 tỷ đồng. Dự án này được khởi công từ năm 2023, hoàn thành vào tháng 10/2024. Ngoài 18 phòng ở dãy nhà 3 tầng với tổng diện tích sàn hơn 1.900m2, dự án này chỉ có thêm hàng rào, cổng, nhà bảo vệ và nhà xe. Riêng số phòng cũng đã không đủ cho 20 lớp học hiện tại của trường, chưa kể sĩ số dự kiến tăng thêm trong năm học tới. Ngoài ra, nhà hiệu bộ, nhà đa chức năng hay sân thể dục… đều chưa được đầu tư xây dựng. Thế nhưng, UBND xã Nghi Ân (cũ) vẫn nhiều lần yêu cầu Trường THCS Nghi Ân phải tiếp nhận để sử dụng.

Ngày 5/2/2025, UBND xã Nghi Ân (cũ) một lần nữa gửi văn bản, yêu cầu Trường THCS Nghi Ân phải chuyển đến cơ sở mới để sử dụng. Lúc này, nhà trường phải tổ chức họp, lấy ý kiến toàn bộ cán bộ, giáo viên. Sau đó, nhà trường đã có văn bản phản hồi với 100% cán bộ, giáo viên cùng quan điểm không thể chuyển đến cơ sở 2, với lý do ở đây chưa đủ phòng học, cơ sở vật chất. Nhà trường đề nghị chính quyền sớm hoàn thiện phòng làm việc, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập nhằm đảm bảo công tác dạy học. Tuy nhiên, những đề nghị chính đáng này cho đến nay vẫn không được chính quyền địa phương triển khai.

“Không chỉ xây thiếu phòng học mà các phòng cũng được xây rất nhỏ, diện tích không đủ so với các Thông tư quy định về phòng học”, cô Hà nói thêm. Để làm rõ những thắc mắc của nhà trường, phóng viên đã nhiều lần liên hệ lãnh đạo UBND xã Nghi Ân (cũ) nhưng không nhận được câu trả lời.

Diện tích phòng học ở cơ sở mới không đạt chuẩn theo quy định. Ảnh: Tiến Hùng

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Thân - Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cho biết, sau khi nhận được các kiến nghị của trường, phường đã họp bàn và đang lên phương án tạm thời. Theo đó, thời gian tới sẽ chuyển một phần học sinh của Trường THCS Nghi Ân đến học tại cơ sở mới. “Còn về giai đoạn 2, phường sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2026-2030, còn phê duyệt hay không là thẩm quyền của tỉnh”, ông Thân nói.