Người đàn ông miền núi Nghệ An bấm được biển số đẹp gây xôn xao

Người đàn ông được gọi vui "bàn tay vàng trong làng bấm biển" là anh Nguyễn Anh Tú - sinh năm 1984, ở xóm 2, Liên Hội, Quỳ Châu, Nghệ An. Biển số mà anh bấm được là 37A 68888. Theo quan niệm, đây là biển số rất đẹp.

Lắp biển số 37A 68888. Ảnh: nguồn fb của Quang Nghiêm

Thông tin về biển số đẹp này được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người trầm trồ, chúc mừng vì sự may mắn của chủ nhân.

Đại diện Đội đăng ký xe - Phòng CSGT Công An tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin và cho biết, cách đây không lâu, một chủ xe cũng đã may mắn bấm được biển số 37A 677.77.