Người đàn ông tận tụy vì cổng trường bình yên, khu phố an toàn

Góp sức xóa bỏ “điểm đen”ùn tắc giao thông

Ông Vũ Thanh Quang (SN 1955), vốn là bộ đội phục viên về công tác tại Công ty Lâm, nông nghiệp Sông Hiếu (Nghĩa Đàn). Đến năm 1992, ông trở về thị trấn Quán Hành (Nghi Lộc) lập nghiệp. Năm 2005, ông gia nhập Hội Cựu chiến binh thị trấn Quán Hành. Sau đó, được chính quyền và Hội tin tưởng, giao trọng trách Chi hội phó Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân cư số 3.

Vốn là thương binh hạng 1, những khi trái gió trở trời, sức khỏe không tốt nhưng ông Quang vẫn luôn tích cực với nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, ông có nhiều đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đảm bảo trật tự ATGT ở địa phương. Nổi bật là đã tham mưu cho Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân cư số 3 xây dựng và triển khai mô hình “Cổng trường an toàn” được cấp ủy, chính quyền và người dân ghi nhận và đánh giá cao.

Trước kia do cổng trường Tiểu học, THCS trên địa bàn thị trấn Quán Hành đều nằm trên một trục đường và chỉ cách nhau 100m nên mỗi khi tan học số lượng học sinh, phụ huynh tập trung rất đông khiến cung đường thường xuyên ách tắc. Nhất là khi thời tiết không thuận lợi, tâm lý ai cũng muốn nhanh để về nhà, các phương tiện cứ chen lấn, đan xen vào nhau khiến tình trạng ùn ứ trầm trọng hơn.

Không chỉ vậy, chính vì tập trung nhiều trường học dẫn đến hai bên lề đường bị người dân tận dụng thành địa điểm buôn bán thức ăn vặt khiến lòng đường bị thu hẹp đáng kể… khiến cho bất kỳ ai có việc phải di chuyển qua khu vực này chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Trước thực trạng đó, ông Vũ Thanh Quang đã tham mưu chính quyền cũng như Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân cư số 3 cách giải quyết “điểm đen” giao thông trên địa bàn. Theo đó, mỗi ngày trong tuần từ 4- 5h chiều, lực lượng Cựu chiến binh của Tổ dân cư số 3 do ông Quang chủ trì đã cùng nhau có mặt trước cổng trường tiểu học,THCS trên địa bàn để đảm bảo an ninh, trật tự. Ông cùng các thành viên của chi hội đã tham gia kẻ vạch đường, in băng rôn, đặt các biển cấm đậu xe trên vỉa hè dành cho người đi bộ...

Bên cạnh đó, ông Quang cùng các hội viên Chi hội Cựu chiến binh còn phân chia làn đường, trực tiếp hướng dẫn giao thông cho các phụ huynh, học sinh đi đúng phần đường. Hoạt động này đã được duy trì từ 3 năm nay. Nhờ vậy, tình trạng lộn xộn mỗi khi tan học đã gần như không còn… Điều này khiến các bậc phụ huynh và các em học sinh đều rất yên tâm, phấn khởi.

Ông Trần Đức Nhân - Tổ trưởng Tổ dân cư số 3, thị trấn Quán Hành cho biết: “3 năm nay, khối xóm ghi nhận đã không còn những vụ va chạm xảy ra trước cổng trường mỗi giờ cao điểm. Chúng tôi rất biểu dương mô hình cổng trường an toàn mà ông Vũ Thanh Quang và Chi hội Cựu chiến binh đang triển khai”.

Cùng vào cuộc phòng ngừa tội phạm

Những năm 2015 trở về trước, Tổ dân cư số 3 là một trong những địa bàn có tiếng phức tạp ở thị trấn Quán Hành. Tình hình trộm cắp, cướp giật, tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, cờ bạc xảy ra khá thường xuyên. Tình hình ANTT phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trước tình hình đó, ông Vũ Thanh Quang cùng tập thể hội viên Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân cư số 3 luôn trăn trở tìm giải pháp xây dựng lực lượng nòng cốt để trấn áp các loại tội phạm, đồng thời, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huy động sự tham gia của toàn dân vào công tác đảm bảo ANTT. Trong đó, một trong những điểm nhấn đầu tiên là phối hợp xây dựng và triển khai thành công mô hình “3 phòng” (Phòng, chống tội phạm trong thanh, thiếu niên; phòng, chống tội phạm trong học sinh, sinh viên; phòng, chống tội phạm tại khu dân cư và hộ gia đình).

Trao đổi cùng chúng tôi, ông Quang cho hay: Để thực hiện hiệu quả mô hình này, Chi hội Cựu chiến binh đã phối hợp với Công an thị trấn tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, thanh, thiếu niên, học sinh trên địa bàn thực hiện tốt nội dụng 3 phòng. Đồng thời, phối hợp với cảnh sát khu vực quản lý các đối tượng thanh, thiếu niên lêu lổng, chơi bời nhằm giúp các cháu tiến bộ. Trong khoảng thời gian từ khi thực hiện mô hình đến nay, tại khu dân cư đã giảm rõ rệt tình trạng trộm cắp, sử dụng ma túy trên địa bàn; đồng thời, giáo dục cảm hóa 13 đối tượng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật ở khu dân cư.

Không chỉ vậy, từ năm 2020 đến nay, mô hình “Tổ giám sát cộng đồng” cũng được ông Vũ Thanh Quang cùng 6 thành viên khác trong cấp ủy Chi bộ, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Cựu chiến binh Tổ dân cư số 3 duy trì đều đặn. Tổ giám sát thường xuyên đi tuần tra cũng như nắm bắt tình hình các tụ điểm hay xảy ra tệ nạn để kịp thời phòng, chống. Trong năm 2022, tổ giám sát cộng đồng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn các điểm đen giao thông trên địa bàn; cung cấp 2 tin báo tội phạm cho công an địa phương xử lý.

Bên cạnh đó, ông Vũ Thanh Quang còn là thành viên tích cực của tổ hòa giải cơ sở góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân. Chỉ cần ở đâu có mâu thuẫn, ngay lập tức ông Quang cùng những thành viên tổ hòa giải có mặt để tìm hiểu nguyên nhân và cùng nhau tìm ra phương hướng giải quyết ổn thỏa, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Ví như vụ tranh chấp đất đai giữa hai nhà láng giềng là gia đình ông Th. và ông Đ. Mâu thuẫn xảy ra khi gia đình ông Th. xây nhà và nảy sinh tranh cãi với gia đình ông Đ. phần đất dài 12m, rộng 20 cm. Cả ông Th. và ông Đ. đều cho rằng, đó là phần đất thuộc sở hữu gia đình mình.

Nắm bắt được vụ việc, ông Quang đã cùng tổ hòa giải tìm hiểu thực tế, đến từng gia đình trò chuyện, nắm bắt tâm tư, tình cảm. Sau đó mới tổ chức hòa giải, mời cả địa chính xã xuống để xác định quyền sở hữu phần đất tranh chấp. Khi biết được đó là phần đất thuộc gia đình ông Đ. chứ không phải của nhà mình, ông Th. đã sang xin lỗi, giảng hòa. “Câu chuyện tuy xuất phát từ tranh cãi nhỏ, nhưng nếu không giải quyết kịp thời có thể phát sinh mâu thuẫn lâu dài; gây mất tình làng, nghĩa xóm, mất đoàn kết cụm dân cư bấy lâu nay. Vì vậy, chúng tôi luôn cố gắng giải quyết ngay từ lúc mới manh nha theo hướng “đúng sai phân minh, lý tình trọn vẹn…”, ông Quang chia sẻ.

Những đóng góp của ông Vũ Thanh Quang đã được chính quyền địa phương và các cấp, ngành ghi nhận qua nhiều Giấy khen, Bằng khen. Đặc biệt, gia đình ông còn vinh dự nhận Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An dành cho gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn năm 2019 - 2021./.