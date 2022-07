Người dân Tương Dương đóng góp trên 18 nghìn ngày công làm đường giao thông nông thôn

(Baonghean.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2022 huyện miền núi cao Tương Dương đã huy động được 5.513 người tham gia, với 18.574 ngày công; phát quang diện tích 148.921m2 , đào đắp được 51.821m3 đất đá, tổng số tuyến đã làm 44 tuyến với tổng chiều dài tuyến là 100.502m.

Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, song với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, nhân dân và đưa ra nhiều giải pháp sát, đúng. Nhờ vậy, các khó khăn, vướng mắc từng bước được tháo gỡ. 6 tháng đầu năm 2022 tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tương Dương có tốc độ phát triển ổn định, an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững.

Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm (giá so sánh 2010) ước đạt 2.190.045 triệu đồng, đạt 36,6% NQ HĐND, tăng 6,6% so với cùng kỳ; cả 3 lĩnh vực kinh tế đều có tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất cao hơn cùng kỳ năm 2021. Trong đó: nông, lâm, thủy sản ước đạt 298.533 triệu đồng, đạt 48% NQ HĐND, tăng 7,7% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng đạt 1.443.889 triệu đồng, đạt 32,5% NQ HĐND, tăng 7,1% so với cùng kỳ; thương mại, dịch vụ ước đạt 447.623 triệu đồng, đạt 48,4% NQ HĐND, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Công tác thu ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt 468.643,5 triệu đồng, đạt 72,4% dự toán tỉnh giao, đạt 71,9% dự toán pháp lệnh, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 24.105,3 triệu đồng, đạt 93,8% dự toán tỉnh giao, đạt 80,2% dự toán pháp lệnh, tăng 15,8% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng, tập trung giữ vững các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới tại 4 xã Tam Thái, Tam Quang, Tam Đình, Xá Lượng; xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện đưa xã Lưu Kiền về đích năm 2022. Chỉ đạo các bản đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022 hoàn thiện các tiêu chí. Phong trào làm đường giao thông nông thôn được đẩy mạnh, tạo thành phong trào có tính lan tỏa. Tổ chức ra quân làm đường giao thông nông thôn, duy tu bảo dưỡng các tuyến đường xã cho 2 xã vùng lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ, xã Nga My và các tuyến đường vào khu sản xuất các xã vùng sâu đặc biệt khó khăn năm 2022.

Kết quả đã huy động được 5.513 người tham gia, với 18.574 ngày công; phát quang diện tích 148.921m2, đào đắp được 51.821m3đất đá, tổng số tuyến đã làm 44 tuyến với tổng chiều dài tuyến là 100.502m. Cấp 1.060 tấn xi măng cho các xã, làm được trên 7km đường bê tông, huy động được 5.348 công lao động, nhân dân đóng góp 3.864m3 cát sỏi, hiến tặng 14.000m2 đất và 1.200 triệu đồng tiền mặt.

Công tác giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được đẩy mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, đã giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp cho 2 xã Yên Na và Yên Thắng (cấp giấy chứng nhận được 839 thửa/832 hộ/25.897.359,5m2 và 105 thửa/07 cộng đồng/22.713.606,3m2; Cấp mới,cấp đổi được 1.017 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Chất lượng giáo dục tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn ở bậc phổ thông tiếp tục được củng cố, nâng cao; công tác hướng nghiệp, phân luồng sau THCS được chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả; tham gia dự thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 năm học 2021-2022, xếp thứ 2 bảng B; Ngành GD&ĐT huyện Tương Dương là một trong 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc, được Sở GD&ĐT tặng Giấy khen. Trong 6 tháng đầu năm, có 5 đơn vị được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (PTDTNT THCS Tương Dương, THCS Tam Quang, MN Xá Lượng, MN Mai Sơn, TH Thị trấn Thạch Giám 1). Thành lập được 5 trường PTDTBT bậc tiểu học

Công tác xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. 6 tháng đầu năm đã vận động xây dựng thêm được 21 phòng học mới, 14 phòng công vụ cho giáo viên. Huy động hỗ trợ trang thiết bị cho các trường bán trú được 5.523.572.000 đồng, 138 cái ti vi, 585 bộ bàn ghế và 51 máy tính.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tỷ lệ gia đình văn hóa 80,3%, đạt 103,6% NQ HĐND, tăng 0,2% so với cùng kỳ; tỷ lệ làng, bản đạt chuẩn văn hóa 89%, đạt 145,9% KH, 112,1% NQ HĐND, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã triển khai nhiều giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động. Tổ chức ký kết hợp tác với các trường nghề đào tạo nghề giai đoạn 2022-2025; phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và 6 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 6 phiên giao dịch việc làm lưu động tại 6 xã, thu hút được hơn 1.100 lao động tham gia tư vấn. Số lao động qua đào tạo là 2.643 lao động, đạt 137,3% KH, 176,2% NQ HĐND; xuất khẩu 82 lao động đi làm việc tại Đài Loan và một số nước trong khu vực, đạt 51,3% KH, 91,1% NQ HĐND, tăng 7,9% so với cùng kỳ.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tình hình an ninh biên giới, an ninh tôn giáo cơ bản ổn định, không có vấn đề nổi cộm. Chủ động nắm chắc tình hình các vấn đề liên quan đến ANTT, xử lý tốt các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, tin tưởng rằng với sự đoàn kết, thống nhất của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tương Dương sẽ cùng nhau vượt mọi khó khăn, nỗ lực xóa đói giảm nghèo bền vững. Đảm bảo giữ vững chủ quyền biên giới, ổn định chính trị và trật tự xã hội và thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.