Người Thái Nghệ An cúng 'pủ xừa' - gốc cây cổ thụ

(Baonghean.vn) - Tại sao lại bùng nổ “chuyển đổi số” như vậy? Do sính chữ, do muốn sang mồm, do các ông làm công nghệ bịa ra để nâng cao giá trị của công nghệ hay do nhu cầu, do sự cấp thiết, do lợi ích to lớn của chuyển đổi số mang lại?