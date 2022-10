Nguồn vốn chính sách ở Nghệ An tăng trưởng mạnh

(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về vai trò, vị thế của phụ nữ Nghệ An hôm nay.

(Baonghean.vn) - Việc cần người không chỉ trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp, mà nhiều vùng nông thôn cũng than phiền thiếu lao động.

(Baonghean.vn) - Hai đội bóng ứng viên vô địch hồi đầu mùa Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đang trải qua chuỗi ngày buồn, vừa giống nhau vừa khác nhau sau từng vòng đấu, nhất là từ giai đoạn lượt về. Đội bóng của Kiatisuk vừa lập “kỷ lục” buồn 8 trận liên tiếp không biết thắng, trong đó có 3 trận thua liên tiếp ở các vòng 18,19 và 20. Không kém cạnh về sự thất vọng, đội chủ sân Vinh cũng lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu 8 đã qua chỉ có 1 trận thắng, 3 trận hòa và 4 trận thua, trong đó có trận thua đội chót bảng Sài Gòn FC ngay trên thánh địa Vinh ở vòng 20.

(Baonghean.vn) - Ngày 19/10, Công an huyện Yên Thành cho biết, đang tạm giữ 2 đối tượng Bùi Đình Thuận (SN1994) trú tại xã Xuân Thành và Nguyễn Hữu Mạnh (SN 2002) trú tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành về hành vi trộm cắp tài sản.

(Baonghean.vn) - Theo Quyết định 625/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2021-2025, Nghệ An được phân bổ 1.379 tỷ 680 triệu đồng để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới từ nguồn vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương.

(Baonghean.vn) - Vào ngày 8/3/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói về vai trò của người phụ nữ: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

(Baonghean.vn) - TP.HCM lại nhận thất bại đến 6 bàn không gỡ trước Hà Nội. Trận thua đậm đà khiến cho ngày trở lại sân Thống Nhất của ông Vũ Tiến Thành trở nên đắng nghét; Trận đại chiến giữa MU vs Tottenham trên sân Old Trafford tại vòng 12 Ngoại hạng Anh đã diễn ra một chiều khi Man United áp đảo hoàn toàn đối thủ. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Những cáo buộc gần đây cho rằng Nga dùng các máy bay không người lái (UAV) do Iran sản xuất để tấn công Ukraine dường như đã làm phức tạp trạng thái trung lập của Israel giữa Moscow và phương Tây.

(Baonghean.vn) - Đoàn ĐBQH Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu gồm 6 đại biểu công tác tại các cơ quan Trung ương và 7 đại biểu cư trú, làm việc tại Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn dự Kỳ họp.