Nguyễn Thị Vân và “sứ mệnh” với cộng đồng người khuyết tật

Những trang đời mới đã mở ra với các em khuyết tật khi đến với Trung tâm Nghị Lực Sống và được giới thiệu làm việc tại Imagtor. Nguyễn Mạnh Dũng, đến từ phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ là một mảnh đời như vậy.

Hơn 10 năm, Dũng không dám ra khỏi nhà, vì sợ gặp mọi người, sợ câu nói: “Thằng què quặt!”. Dũng tự nhốt mình trong bốn bức tường và chỉ biết xem điện thoại. Nhiều lúc Dũng không biết mình sống để làm gì. Nhưng, em sợ làm đau lòng bố mẹ, nên mỗi ngày em đều chịu đựng, chịu đựng cuộc sống không ánh sáng, không hy vọng.

Tham gia "Cuộc đua kỳ thú" - Không để ai bị bỏ lại phía sau.

Rồi em tới Trung tâm Nghị Lực Sống, em bắt đầu học từ những chữ cái đầu tiên, và bắt đầu tập viết. Cầm cây bút khó khăn lắm. Cố gắng, em cũng viết được. Lúc đầu thì từng nét, rồi từng chữ, và bây giờ, Dũng đã viết thành thạo như mọi người, trở thành một nhân viên mẫn cán của Công ty cổ phần Imagtor. Cuộc sống của Dũng đã ổn định, thắp lên niềm vui và khát vọng sống trong em.

Giờ học vẽ luôn là những giờ sinh hoạt hứng thú.

Năm 2019, nhận giải thưởng Doanh nhân Sao đỏ danh dự, chị Nguyễn Thị Vân đã chia sẻ khát khao được phụng sự, được giúp đỡ những người khuyết tật và những mảnh đời kém may mắn với các thành viên trong câu lạc bộ doanh nhân Sao Đỏ. Tình yêu từ trái tim đã kết nối đến trái tim. Tháng 10/2022, Công ty cổ phần Nghị Lực Sống – Doanh nghiệp xã hội đã ra đời. Từ đây, trên dải đất hình chữ S, đã có thêm nhiều trung tâm, nhiều loại hình đào tạo, nhiều công việc mới mở ra đối với người khuyết tật, trao những cơ hội mới. Tới nay, từ tiền thân là trung tâm Nghị Lực Sống, Công ty cổ phần Nghị Lực Sống – Doanh nghiệp xã hội đã đào tạo Tin học và kỹ năng sống cho trên 1.500 người khuyết tật, với tỷ lệ 70% học viên có việc làm.

Ngày sinh nhật của chị Vân thật ấm áp.

Trong ngôi nhà chung này, các em đã cùng chia sẻ với nhau những ngày thanh xuân đầy ý nghĩa, trong trẻo, bình yên. Không còn sự mặc cảm, tự ti, không còn cảm giác ngại ngần, mọi người chia sẻ với nhau tất cả những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống. Với mục tiêu kết nối cộng đồng, tạo không gian và trải nghiệm mới cho người khuyết tật trong quá trình hòa nhập, Nghị Lực Sống đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: Chương trình biểu diễn thời trang thường niên dành cho phụ nữ khuyết tật: “Tôi đẹp. Bạn cũng thế!”, cuộc thi chạy “You rase me up”, cuộc thi Tiếng hát học viên Nghị lực sống… Ở đó, không còn sự mặc cảm, hay tự tin, không còn sự rụt rè, hay ngại ngần, người khuyết tật được tự tin thể hiện thế mạnh, năng khiếu... của bản thân.

Nghị Lực Sống và Hội thảo "Trao quyền cho phụ nữ khuyết tật". Nghị lực sống và Hội thảo "Trao quyền cho phụ nữ khuyết tật".

Nhiều học viên, sau khi đi làm đã quay trở lại với Nghị Lực Sống, như một mảnh ghép không thể tách rời. Anh Vũ Phong Kỳ kể lại: “Năm 2014, được trở thành học viên của Nghị Lực Sống là bước ngoặt thay đổi cuộc sống của tôi. Từ chỗ là một người khuyết tật nặng, không có tương lai, không có việc làm, đến đây, tôi được bắt nhịp cuộc sống, có cơ hội tìm kiếm việc làm. Trở lại với Nghị Lực Sống, tôi sẵn sàng chia sẻ, để những người có hoàn cảnh như tôi có thêm cơ hội thay đổi cuộc sống”.

Bằng những nỗ lực không mệt mỏi, chị Nguyễn Thị Vân đã và đang hiện thực hóa khát vọng để người yếu thế nói chung, người khuyết tật nói riêng có một cuộc sống hạnh phúc, tự tại. Khát vọng và những thành công của chị như mở ra những giấc mơ với những người khuyết tật, cho họ niềm tin, và động lực để tiếp tục cố gắng.

Có khi là ở phương trời xa thẳm ở nước ngoài.

Không có giới hạn nào cho những người khuyết tật trong thực hiện ước mơ. Chị Nguyễn Thị Vân cho rằng: “Cho dù bạn là ai, đàn ông hay đàn bà, giàu hay nghèo, có hay không khuyết tật, mọi người sinh ra đều bình đẳng về lòng tự trọng và quyền, có quyền được đối xử tôn trọng và phát triển các giá trị bản thân”. Vân tin, cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với những người có nghị lực và tâm hồn cao đẹp, khao khát nâng cao giá trị bản thân, và tìm tòi, học hỏi để vượt lên chính mình.