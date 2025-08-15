Nhà nhà lên rừng nhặt lá thông, phủ kín các cánh đồng hành tăm tại Nghệ An

Clip: Q.An Những năm trở lại đây, hành tăm đã trở thành một trong những cây trồng có giá trị kinh tế khá cao trên địa bàn các xã Trung Lộc, Phúc Lộc, Minh Châu... Những cánh đồng hành tăm trải dài, được phủ lớp lá thông và rơm vàng ươm, bắt mắt. Ảnh: Q.A Xã Phúc Lộc được hợp thành từ các xã Nghi Lâm, Nghi Công Nam, Nghi Công Bắc, Nghi Mỹ, thuộc huyện Nghi Lộc cũ. Nơi đây nổi tiếng với việc đến mùa trồng hành tăm, người dân thường vào rừng để thu gom lá thông để phủ lên các luống hành, mang lại tác dụng kép là giảm thiểu nguy cơ cháy rừng cũng như tăng năng suất, chất lượng cho hành tăm. Ảnh: Q.A Những xe lá thông sau khi thu gom được người dân bán với giá từ 1 - 2 triệu đồng, tùy vào khối lượng. Việc nhặt lá thông để bán cho những nhà trồng hành tăm cũng mang lại một khoản thu nhập đáng kể trong tháng cao điểm. Ảnh: Q.A Ông Trần Văn Thắng, xóm 9, xã Phúc Lộc cho biết: Lá thông sạch, có độ xốp cao, giúp tăng năng suất rõ rệt cho cây trồng, đặc biệt là hành tăm. Do đó, người dân chúng tôi rất quý lá thông, cứ đến mùa là cả làng đều vào rừng để nhặt lá trồng hành". Ảnh: Q.A Hiện đang bước vào chính vụ gieo trồng hành tăm, trên các cánh đồng luôn nhộn nhịp, người xới đất, người phủ lá, người rải hành giống...Theo thống kê, toàn xã Phúc Lộc hiện có gần 100ha hành tăm, nằm trong top đầu của tỉnh. Ảnh: Q.A Tại xã Trung Lộc hiện cũng đang tập trung trồng hành tăm với tổng diện tích trên 70ha, trong đó tập trung nhiều nhất tại xóm Nam Nhân Hòa. Hình ảnh người dân ra đồng rải lá thông có thể dễ dàng bắt gặp mỗi ngày. Ảnh: Q.A Ông Nguyễn Văn Tuất, xóm Nam Nhân Hòa, xã Trung Lộc cho biết: Nhà tôi có 2 sào hành tăm, hiện là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định nhất với năng suất khoảng 5 - 7 tạ/sào. Những ngày này, gia đình đều tập trung rải lá thông, nhưng do nắng nóng nên thường đi vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Ảnh: Q.A Ngoài lá thông, các lá cây khác cũng được tận dụng để phủ lên những luống hành, giúp giữ độ ẩm, tăng chất dinh dưỡng cho đất, giúp cây hành phát triển tốt hơn. Ảnh: Q.A Được biết, mùa trồng hành tăm thường kéo dài từ tháng 7 đến tháng 8 hàng năm, thường sẽ thu hoạch sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Q.A Những củ hành giống được rải đều trên các luống, mật độ sẽ tùy vào mỗi hộ, thường người dân sẽ trồng hành xen với ngô để tăng thêm thu nhập trên một diện tích đất. Ảnh: Q.A Nhờ trồng đúng lịch thời vụ, cộng thêm sự bổ trợ của các phụ phẩm như lá thông, rơm rạ nên hành tăm tại các địa phương này luôn sinh trưởng tốt, củ to, được thị trường ưa chuộng. Hàng năm, giá hành tăm trung bình từ 40.000 - 50.000 đồng/kg đầu vụ, chính vụ từ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Ảnh: Q.A Hành tăm trên địa bàn các xã Phúc Lộc, Trung Lộc, Minh Châu... đều đã được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao, đây là đòn bẩy để hành tăm Nghệ An vươn ra các thị trường lớn, tăng thêm thu nhập cho người dân. Ảnh: Q.A
POWERED BY
ONECMS
- A PRODUCT OF
NEKO