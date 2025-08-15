Kinh tế

Nhà nhà lên rừng nhặt lá thông, phủ kín các cánh đồng hành tăm tại Nghệ An

Hiện đang bước vào mùa cao điểm trồng hành tăm - sản phẩm OCOP chủ lực trên địa bàn các xã Phúc Lộc, Trung Lộc... tỉnh Nghệ An. Những cánh đồng hành được phủ kín lá thông, giúp hành sinh trưởng tốt, đạt năng suất cao.