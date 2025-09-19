Xã hội Diện mạo làng quê tiêu biểu ở Phúc Lộc (Nghệ An): Người dân góp 3 tỷ đồng, 4.000 ngày công xây dựng quê hương Từ một làng quê còn nhiều khó khăn, xóm 9, xã Phúc Lộc vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới nâng cao, được công nhận là “Làng văn hóa tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2024. Thành quả ấy bắt nguồn từ truyền thống đoàn kết lương – giáo một lòng và tinh thần tiên phong của người dân nơi đây.

Đoàn kết làm nên sức mạnh

Ngày 1/7/2025, theo chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính quyền địa phương, xóm 8, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc (cũ) được đổi tên thành xóm 9, xã Phúc Lộc. Dù tên gọi thay đổi, song tình làng, nghĩa xóm, sự gắn kết cộng đồng vẫn là cội nguồn làm nên sức mạnh để người dân cùng nhau xây dựng quê hương.

Xóm hiện có 267 hộ với 886 nhân khẩu, trong đó, có 57 hộ theo đạo Công giáo với 216 nhân khẩu. Sự gắn kết lương - giáo chính là điểm nổi bật của cộng đồng nơi đây. Mọi người đều đồng lòng thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Nhà nước và phong trào do xóm phát động. Chính từ nền tảng đoàn kết này, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đều nhận được sự đồng thuận cao, tạo nên sức lan tỏa rộng khắp.

Cán bộ, nhân dân xóm 9, xã Phúc Lộc đón nhận danh hiệu Làng Văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh cuối năm 2024. Ảnh: Minh Quân

Những năm qua, xóm đã xây dựng và bổ sung hương ước, quy ước phù hợp với tình hình thực tế; loại bỏ dần các hủ tục, giữ gìn nét đẹp truyền thống trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Các đám cưới tổ chức gọn nhẹ, văn minh; đám hiếu được thực hiện trang nghiêm, tiết kiệm, đúng quy định. Lễ mừng thọ đầu Xuân, tục uống chè xanh, lễ tế họ tộc… vẫn được duy trì, thể hiện sự tôn trọng tổ tiên và gìn giữ nếp sinh hoạt văn hóa lâu đời.

Xóm 9 là điểm sáng của xã Nghi Lâm trước đây và xã Phúc Lộc hiện nay trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Hằng năm, xóm có trên 95% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó, hàng trăm hộ đạt chuẩn liên tục nhiều năm liền. Đời sống tinh thần phong phú với 8 đội văn nghệ quần chúng, mỗi đội từ 15-30 hạt nhân không chuyên, thường xuyên luyện tập, biểu diễn trong các dịp lễ, Tết và sự kiện lớn của địa phương. Tiếng hát, điệu múa, tiếng trống hội vang lên trong những ngày hội đại đoàn kết đã trở thành nét đẹp cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương.

Hoạt động văn nghệ của người dân xóm 9, xã Phúc Lộc. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, phong trào thể dục, thể thao phát triển mạnh, tỷ lệ người dân thường xuyên tập luyện đạt 45%, 50% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình thể thao”. Các hoạt động văn nghệ, thể thao, lễ hội tạo không khí sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần, giúp bà con gắn kết hơn. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 63 triệu đồng/năm, cho thấy sự phát triển toàn diện cả về vật chất lẫn tinh thần.

Đặc biệt, sự hòa hợp lương - giáo còn thể hiện trong tinh thần nhân ái, sẻ chia. Các phong trào “Tết Vì người nghèo”, “Quỹ Vì người nghèo”, “Khu dân cư chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được hưởng ứng mạnh mẽ. Hằng năm, bà con quyên góp, ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện đạo lý “lá lành đùm lá rách” vốn đã ăn sâu vào nếp nghĩ, nếp sống nơi đây.

Ở xóm 9, nhiều gương điển hình đã góp phần khẳng định sức mạnh cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Châu - đồng bào Công giáo vừa làm kinh tế giỏi với nghề sản xuất bún, miến, vừa đi đầu trong các hoạt động đóng góp xây dựng quê hương. Không chỉ hỗ trợ về kinh phí, cả gia đình ông còn tích cực tham gia các phong trào văn nghệ, thể thao, trở thành hạt nhân gắn kết mọi người.

Đó là ông Lê Văn Huyên, cũng là đồng bào Công giáo, dù gia cảnh không mấy khá giả nhưng chưa từng vắng mặt trong bất cứ phong trào nào. Từ đóng góp kinh phí, ngày công đến tham gia vệ sinh môi trường, ông đều nhiệt tình hưởng ứng, để lại nhiều cảm phục trong bà con.

Đó còn là gia đình anh Nguyễn Văn Quân, luôn đi đầu trong các hoạt động thể thao, văn nghệ, đồng thời, tích cực ủng hộ các loại quỹ. Những con người bình dị ấy chính là minh chứng rõ ràng cho tinh thần lương - giáo đoàn kết, cho ý chí vượt khó và lòng nhân ái, để tập thể xóm 9 thêm vững vàng tiến bước.

Tiên phong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Trong hành trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xóm 9 luôn là đơn vị đi đầu của xã Phúc Lộc. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”, mọi công việc đều được bàn bạc công khai, dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Giai đoạn 2021-2025, nhân dân trong xóm đã đóng góp hơn 3 tỷ đồng cùng hơn 4.000 ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu. Trong đó, nổi bật là việc xây dựng mới nhà văn hóa đạt chuẩn vào năm 2022, chỉ trong vòng 2 tháng đã hoàn thành nhờ sự chung sức, đồng lòng của bà con. Ngoài tiền mặt, bà con còn đóng góp hàng nghìn ngày công, cây xanh, vật liệu, khiến khuôn viên nhà văn hóa thêm khang trang, xanh mát.

Khu văn hóa - thể thao được đầu tư xây dựng khang trang ở xóm 9, xã Phúc Lộc. Ảnh: Minh Quân

Cùng thời gian này, xóm đã nâng cấp 17 tuyến đường bê tông dài gần 1,5 km, xây dựng hơn 1,5 km kênh mương, đổ lề đường, lát gạch block sân thể thao, trồng hàng trăm cây xanh và hàng loạt tuyến đường hoa. Đến nay, 100% đường làng, ngõ xóm đã được bê tông hóa, có hệ thống điện chiếu sáng với 167 bóng trải khắp các trục đường, góp phần bảo đảm an toàn và tạo diện mạo sáng – xanh – sạch – đẹp cho thôn, xóm.

Người dân xóm 9, xã Phúc Lộc ra quân làm giao thông nông thôn.

Phong trào xây dựng cảnh quan môi trường cũng trở thành nếp sống thường nhật. "Ngày Chủ nhật xanh" hằng tuần được duy trì; các hộ gia đình phân loại rác thải tại nguồn, đưa ra điểm tập kết đúng giờ. Xóm đã đầu tư xây dựng 3 tuyến đường cờ, nhiều tuyến đường hoa, hệ thống pano, áp phích tuyên truyền, tạo diện mạo rực rỡ, văn minh. 86% hộ đã lắp đặt cột cờ, trồng hoa, cây cảnh trước nhà, biến mỗi ngõ xóm thành một “khu vườn nhỏ”.

Không chỉ chăm lo hạ tầng, xóm 9, xã Phúc Lộc còn tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý. Năm 2024, xóm triển khai mô hình camera an ninh với 7 mắt camera giám sát kết nối về nhà văn hóa và điện thoại cán bộ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự. Hệ thống loa truyền thanh mới với 3 cụm, 6 loa cũng được lắp đặt, bảo đảm thông tin kịp thời đến từng hộ dân. Đây là những bước đi sáng tạo, đưa xóm tiến gần hơn đến mô hình “xóm thông minh” trong thời kỳ chuyển đổi số.

Những nỗ lực ấy đã mang lại trái ngọt. Năm 2023, xóm được công nhận “Làng văn hóa tiêu biểu cấp huyện”; đến tháng 11/2024, xóm vinh dự đón nhận danh hiệu “Làng văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh”.

“ Có được diện mạo hôm nay là nhờ sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể nhân dân. Mỗi công trình, mỗi phong trào đều in đậm dấu ấn của sự đoàn kết lương - giáo, của ý chí chung tay vì quê hương. Đây chính là sức mạnh để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, giữ vững danh hiệu Làng văn hóa tiêu biểu và hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Bà Nguyễn Thị Lâm – Xóm trưởng xóm 9, xã Phúc Lộc

Việc được chọn là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An - năm 2025 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của cán bộ và nhân dân nơi đây. Hình ảnh làng quê Phúc Lộc hôm nay, với những con đường hoa, sân thể thao, nhà văn hóa khang trang là minh chứng sống động cho sức mạnh cộng đồng - sức mạnh làm nên điển hình tiên tiến tỏa sáng trên quê hương Nghệ An.