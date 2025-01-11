Pháp luật Quy tắc nhường đường tại ngã tư không có vòng xuyến? "Tại một ngã tư không có đèn tín hiệu và vòng xuyến, nhiều người thường bối rối không biết nên nhường xe bên nào trước. Luật quy định ra sao trong tình huống này?" - vấn đề quan tâm của bà Lê Thị Hương (xã Phúc Lộc, Nghệ An).

Trả lời: Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường theo quy định tại Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, cụ thể như sau:

Nhường đường tại nơi đường giao nhau

Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây:

1. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên với đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh với đường chính thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới;

2. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải;

3. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên trái.

Theo đó, tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, người điều khiển phương tiện phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải.