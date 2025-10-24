Kinh tế Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở xã Phúc Lộc: 5 năm vẫn là bãi đất hoang! Từng được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ kiểu mẫu, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo sinh kế cho người dân, thế nhưng sau gần 5 năm được chấp thuận Dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại xã Phúc Lộc vẫn chỉ là bãi đất hoang.

Dự án “xanh”?

Vào những tháng cuối năm 2020, Công ty CP Xây dựng Hoàng Thái, có trụ sở tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương (nay là xã Văn Hiến), đã làm hồ sơ, thủ tục đề nghị thực hiện Dự án đầu tư Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc (nay là xã Phúc Lộc).

Sau khi xem xét các yếu tố liên quan, từ ý kiến của Sở KH&ĐT thời điểm đó (nay là Sở Tài chính); ý kiến của Huyện ủy Nghi Lộc cũ về dự án đầu tư trên địa bàn, và qua khảo sát hiện trạng khu đất, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, định hướng phát triển kinh tế, xã hội của địa phương... UBND huyện Nghi Lộc cũ đã có văn bản gửi UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án nói trên.

Đến ngày 18/12/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 4666/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc cũ, và giao cho Công ty CP Xây dựng Hoàng Thái làm chủ đầu tư với diện tích khoảng 10ha.

Sơ đồ vị trí lựa chọn địa điểm quy hoạch dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại xã Nghi Công Bắc (nay là xã Phúc Lộc). Ảnh: Tiến Đông

Mục tiêu của dự án này được xác định là đầu tư xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp đa canh theo hướng hữu cơ để tạo sản phẩm sạch có chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, tạo lợi ích kinh tế, việc làm, thu nhập; khai thác tiềm năng đất cồn cát hoang hóa và tạo mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ bền vững.

Dự án có các hạng mục: Nhà trồng các loại rau, dưa theo mùa vụ phù hợp; nhà trồng nấm, trồng các loại rau mầm, sản xuất giống; nhà nuôi thỏ, gà theo tiêu chuẩn hữu cơ, văn phòng điều hành kết hợp nghỉ ca; nhà thực nghiệm, kho và nhà ươm giống; hệ thống phụ trợ khác.

Tổng số vốn của dự án này là 27,5 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có chiếm 36,36% và vốn vay ngân hàng. Tiến độ dự án được xác định là 24 tháng kể từ ngày quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư có hiệu lực.

Khi chủ trương đầu tư dự án được thông qua, cả chính quyền lẫn người dân địa phương đều tràn đầy kỳ vọng. Ai cũng tin rằng vùng đất sỏi đá rộng hàng chục ha vốn bị bỏ hoang nay sẽ được “thức dậy”, biến thành vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao hiện đại, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững cho khu vực phía Tây huyện Nghi Lộc lúc bấy giờ.

Khu vực quy hoạch dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ (nằm bên kia con khe), đến nay vẫn còn là bãi đất hoang. Ảnh: Tiến Đông

Vẫn là bãi đất hoang

Mặc dù đưa ra những mục tiêu cao cả. Nhưng, trái ngược với những kỳ vọng, cho đến nay, sau 5 năm, khu đất thực hiện dự án này vẫn là bãi đất trống, chủ đầu tư chưa hề thực hiện bất cứ hạng mục nào. Điều này khiến cho người dân địa phương rất bức xúc và kiến nghị với cơ quan chức năng thu hồi dự án.

Dẫn chúng tôi khảo sát thực địa dự án, một chuyên viên Phòng Kinh tế, UBND xã Phúc Lộc, cho biết, khu vực này có tên gọi là Bãi Trang, trước đây là đất nông nghiệp giáp ranh giữa hai xã Nghi Công Nam và Nghi Công Bắc, nay nhập lại thành một xã Phúc Lộc. Cả vùng này rộng tới 40ha, trong đó khu đất của dự án chỉ chiếm hơn 10ha.

Tìm hiểu được biết, khu vực 10ha đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ của Công ty CP Xây dựng Hoàng Thái, là đất thuộc sự quản lý của UBND xã Phúc Lộc (không thuộc quỹ đất công ích 5%). Cụ thể bao gồm: 6,66ha đất bằng trồng cây hàng năm; 0,26ha đất trồng cây lâu năm; 3,3ha đất nông nghiệp khác; 0,43 đất giao thông; 0,15ha đất thủy lợi và 0,07ha đất bằng chưa sử dụng.

Thực tế, vị trí khu đất chỉ cách trục đường liên xã chưa đầy 1km, giữa cánh đồng này có một con suối nhỏ với nguồn nước dồi dào, lại gần với khu dân cư, là những yếu tố thuận lợi để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ dừng lại "trên giấy", trong khi mặt bằng bỏ hoang đang dần bị người dân tận dụng để trồng sắn và chăn thả gia súc.

Người dân trong khu vực cho rằng, việc “treo” đất nhiều năm như vậy không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn cản trở quyền lợi sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến định hướng phát triển nông nghiệp của xã.

Nhiều ý kiến cho rằng, với khu vực rộng lớn đến 40ha, nên thu hút những dự án đầu tư lớn, tránh chia nhỏ gây manh mún. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Phú Đồng - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Phúc Lộc cho biết: Mới đây, vào ngày 13/8/2025, thực hiện ý kiến của Sở Tài chính về việc rà soát dự án chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn ngoài KKT Đông Nam và các khu công nghiệp, xã cũng đã có báo cáo số 41/BC-UBND rà soát liên quan đến dự án này. Xã cũng xác nhận, dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại xã Nghi Công Bắc cũ chưa thực hiện hạng mục nào.

Qua thực tế tìm hiểu tại thực địa và một số ý kiến của người dân địa phương, thì khu vực này có địa thế khá đẹp, gần với tuyến đường Quốc lộ 7C (còn gọi là đường N5), và gần với nút giao cao tốc Bắc - Nam. Khu vực này còn nằm phía Bắc của dãy núi Đại Huệ, và nằm giữa hồ Nghi Công và hồ Khe Thị (là 2 hồ chứa nước lớn). Đây là vị trí rất thuận lợi để phát triển mô hình nông nghiệp quy mô lớn, kết hợp công nghệ cao và du lịch sinh thái. Nhưng nếu chỉ giao cho một doanh nghiệp nhỏ, manh mún thì khó mang lại hiệu quả.

Với dự án Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ, nói trên, việc tiến độ thực hiện được giao là 24 tháng (2 năm), nhưng đến nay đã 5 năm trôi qua vẫn không thực hiện, rõ ràng là có vấn đề về công tác thẩm định, lựa chọn nhà đầu tư. Bởi chỉ khi giao đất cho những đơn vị đủ năng lực, có chiến lược phát triển lâu dài, mới có thể biến những vùng đất bỏ hoang tại xã Phúc Lộc thành vùng sản xuất hiện đại, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn mới.

Việc đánh giá lại, sàng lọc và mạnh dạn thu hồi những dự án không hiệu quả cũng là điều hết sức cần thiết nhằm trả lại giá trị thật cho đất, và còn để tạo niềm tin cho nhân dân và nhà đầu tư thực sự tâm huyết với nông nghiệp công nghệ cao. Tránh tình trạng “khoanh nuôi đất”, làm méo mó chính sách thu hút đầu tư.