Xây dựng Đảng Hành trình mới, khát vọng mới trên quê hương Phúc Lộc Phúc Lộc - miền quê trù phú, giàu truyền thống văn hóa – đang bừng lên sức sống mới. Với một tâm thế vững vàng, tích cực, chủ động, Đảng bộ và nhân dân nơi đây đồng lòng kiến tạo diện mạo mới, đưa quê hương vươn mình giàu mạnh, văn minh, hòa nhịp cùng sự phát triển của tỉnh, của đất nước.

Vùng đất hội tụ tiềm năng

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phúc Lộc khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: CSCC

Xã Phúc Lộc được thành lập theo Nghị quyết số 1678/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số 4 xã: Nghi Công Bắc, Nghi Công Nam, Nghi Lâm và Nghi Mỹ của huyện Nghi Lộc trước đây.

Với diện tích hơn 70,5km², dân số 28.236 người, Phúc Lộc mang dáng dấp của một đơn vị hành chính nông thôn hiện đại, hội tụ nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Việc sáp nhập đã mở ra một cộng đồng đa thanh sắc, nơi các phong tục, tập quán, nét đẹp từ các xã cũ hòa quyện, tạo nên một bản sắc văn hóa phong phú, là nền tảng để địa phương mở ra hướng phát triển nông thôn hiện đại gắn kết truyền thống với khát vọng đổi mới để xây dựng quê hương no ấm, mạnh giàu. Xã Phúc Lộc mới rộng lớn hơn, trẻ trung hơn, đầy khí thế, tự tin bước vào kỷ nguyên mới.

Nằm giáp các xã Yên Trung, Thần Lĩnh, Văn Kiều, sát cao tốc Bắc - Nam, gần Khu công nghiệp WHA và các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 7C, Quốc lộ 48E, Phúc Lộc sở hữu vị trí chiến lược, tạo động lực phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hằng năm giải quyết việc làm cho hơn 600 lao động.

Không chỉ thuận lợi về vị trí địa lý, Phúc Lộc còn có “nguồn vốn" quý giá là con người giàu truyền thống thủy chung, son sắt, cần cù, sáng tạo; trong đó 8,34% dân số là đồng bào Công giáo, góp phần tạo nên nét văn hóa đoàn kết lương - giáo đặc trưng.

Đồng hành cùng nhân dân, Đảng bộ xã với hơn 1.157 đảng viên luôn tiên phong trong mọi phong trào, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tất cả đang hun đúc khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế của Phúc Lộc trong hành trình vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững.

Đảng vững mạnh, dân đồng lòng, quê hương phát triển

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, Đảng bộ và nhân dân xã Phúc Lộc đã cùng nhau viết nên một chặng đường đầy dấu ấn. Bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực vượt khó, quê hương đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Minh chứng là tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2020 - 2025 ước đạt 9,02%. Tổng giá trị sản phẩm năm 2025 (giá SS 2010) ước đạt 1.708,9 tỷ đồng; trong đó, nông - lâm - thủy sản đạt 280,1 tỷ đồng; Công nghiệp - xây dựng đạt 1.176,6 tỷ đồng; Thương mại - dịch vụ đạt 252,2 tỷ đồng.

Thường trực Đảng ủy xã Phúc Lộc tặng hoa chúc mừng Công an xã nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam. Ảnh: CSCC

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 63,99%; Thương mại - dịch vụ chiếm 16,58%; Nông - lâm - thủy sản chiếm 19,43%. Thu nhập bình quân có mức tăng khá, năm 2025 ước đạt 60 triệu đồng/người/năm, tăng 11,3 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, 3/4 xã trước sáp nhập đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cuối năm 2024; có 9 sản phẩm được xếp hạng OCOP 3 sao trở lên, một số sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài tỉnh.

Cùng với đó, địa phương tập trung xây dựng các mô hình sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất an toàn theo quy trình VietGAP, gắn với chuyển đổi số trong cấp mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu riêng như cam Xã Đoài Nghi Công Bắc, hành tăm, lúa chất lượng cao tại Nghi Lâm, Nghi Mỹ, Nghi Công Nam, bộ môi muỗng gỗ của Công ty TNHH Hồng Sơn, Nghi Lâm; Mật ong Hồng Phương Nghi Công Nam; các sản phẩm của Công ty TNHH Mami Far...

Lãnh đạo xã Phúc Lộc tặng cờ lưu niệm cho các liên đội tham gia duyệt đội nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: CSCC

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển hài hòa và bền vững của địa phương. Đến cuối năm 2024, 4/4 xã có thiết chế văn hóa thể thao đạt chuẩn; 28/32 xóm đạt danh hiệu văn hóa, đạt tỷ lệ 87,5%; Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 91%.

Các chính sách đền ơn đáp nghĩa, phúc lợi xã hội và an sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,09%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81,62%. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, hệ thống chính trị được củng cố; hoạt động chính quyền đổi mới theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Hàng năm Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được cấp trên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Vững bước trên hành trình phát triển mới

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Lộc đồng diễn dân vũ chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: CSCC

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn của Đảng bộ xã Phúc Lộc, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Với sự thay đổi về địa giới hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, phương thức vận hành của hệ thống chính trị trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phúc Lộc có thêm nền tảng quan trọng để xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, chiến lược cho chặng đường phát triển mới.

Việc thành lập xã Phúc Lộc trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị hành chính không chỉ mở ra cơ hội tái cấu trúc toàn diện, mà còn tạo nên sự cộng hưởng về tiềm năng và lợi thế, mở rộng không gian phát triển cho địa phương trong tương lai.

Trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã Phúc Lộc đề ra phương châm hành động: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển".

Trên nền tảng vững chắc đã được xây dựng trong nhiệm kỳ trước, địa phương tập trung phát triển nhanh, bền vững và toàn diện với 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và và 5 nhóm giải pháp trọng tâm chủ yếu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng năm đạt 12,11%; Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 71 triệu đồng; 100% xóm đạt chuẩn văn hóa; phấn đấu đến năm 2026 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và năm 2028 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

“ Nhiệm kỳ mới, xã hướng tới phát triển kinh tế toàn diện và bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế địa phương, tăng cường ứng dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số. Huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời phát huy dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo đời sống nhân dân; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương. Đồng chí Nguyễn Ngọc Biên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Lộc

Với tâm thế tự tin, chủ động và đổi mới, xã Phúc Lộc đã và đang sẵn sàng chặng đường phát triển mới. Đảng bộ xã xác định tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, thi đua yêu nước trong mọi tầng lớp nhân dân. Đảng vững mạnh, dân đồng lòng, quê hương phát triển - đó không chỉ là khẩu hiệu, mà còn là niềm tin, động lực để Phúc Lộc tiếp tục bứt phá, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững và toàn diện trong những năm tới.