Quốc tế Nhà Trắng xác nhận phá dỡ toàn bộ Cánh Đông để xây phòng khiêu vũ mới Chính quyền Tổng thống Donald Trump xác nhận toàn bộ Cánh Đông của Nhà Trắng sẽ bị phá dỡ để xây dựng một phòng khiêu vũ mới. Quyết định này, vốn khác với các cam kết ban đầu, đang vấp phải chỉ trích và đặt ra các câu hỏi về quy trình giám sát liên bang.

Một đội phá dỡ làm việc tại mặt tiền Cánh Đông Nhà Trắng, nơi phòng khiêu vũ của Tổng thống Donald Trump dự kiến được xây dựng. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, các công nhân phá dỡ đã bắt đầu công việc từ hôm 21/10 tại khu vực Cánh Đông, nơi đặt văn phòng của đệ nhất phu nhân và các nhân viên. Tuy nhiên, phải đến ngày 22/10, quy mô phá dỡ toàn bộ mới được xác nhận.

"Để làm cho đúng, chúng tôi phải dỡ bỏ cấu trúc hiện có", Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 22/10. Một quan chức chính quyền cho biết, quá trình phá dỡ có thể sẽ hoàn tất trong vòng 2 tuần tới. "Chúng tôi có thể xác nhận rằng, toàn bộ Cánh Đông sẽ được hiện đại hóa và cải tạo để... hỗ trợ dự án phòng khiêu vũ", quan chức này nói.

Việc phá dỡ một phần của một trong những tòa nhà lịch sử nhất Hoa Kỳ đã vấp phải sự chỉ trích từ nhiều đảng viên Dân chủ và các nhà sử học. Phiên bản gần đây nhất của Cánh Đông được xây dựng vào năm 1942 dưới thời Tổng thống Franklin D. Roosevelt. Mặc dù các tổng thống Mỹ trong lịch sử đều có cải tạo và bổ sung cho Nhà Trắng, nhưng thay đổi của ông Trump được coi là lớn nhất trong nhiều thập kỷ.

Nhà Trắng đã phản hồi các chỉ trích, gọi đây là "sự phẫn nộ được dàn dựng".

Một vấn đề gây tranh cãi là liệu chính quyền Trump có tuân thủ các quy trình giám sát hay không. Hôm 21/10, Nhà Trắng tuyên bố sẽ đệ trình kế hoạch xây dựng phòng khiêu vũ để Ủy ban Kế hoạch Thủ đô Quốc gia (NCPC) xem xét - mặc dù thực tế việc phá dỡ đã bắt đầu.

Đáng chú ý là Chủ tịch của NCPC chính là Will Scharf, thư ký nhân viên Nhà Trắng và là một phụ tá của ông Trump.

Trong phát biểu với Reuters, ông Scharf cho biết, ông không tham gia vào "quá trình lập kế hoạch" cho phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng và sẽ "khách quan" khi kế hoạch được đưa ra trước ủy ban.

"Tôi có khả năng bỏ phiếu, với tư cách là ủy viên NCPC, tách biệt khỏi nhiệm vụ của tôi tại Nhà Trắng không? Vâng, hoàn toàn có. Nếu tôi không thích một dự án, tôi sẽ bỏ phiếu chống lại nó", ông Scharf nói.

Ông Scharf cũng cho rằng, NCPC có trách nhiệm giám sát việc xây dựng chứ không phải phá dỡ. Tuy nhiên, Bryan Green, cựu ủy viên NCPC dưới thời Tổng thống Joe Biden cho rằng, công việc phá dỡ và xây dựng mới phải được liên kết chặt chẽ và xem xét như một phần của toàn bộ dự án.

Tổng thống Trump hôm 22/10 cho biết, dự án sẽ tiêu tốn 300 triệu USD, tăng so với mức giá 200 triệu USD được công bố ban đầu vào tháng 7.

Ông khẳng định ông và các nhà tài trợ tư nhân đang chi trả cho phòng khiêu vũ, nhưng đến nay vẫn chưa công bố chi tiết tài chính đầy đủ.

Tổ chức Ủy thác Quốc gia về Bảo tồn Lịch sử hôm 21/10 đã yêu cầu chính quyền Trump tạm dừng việc phá dỡ cho đến khi NCPC hoàn tất đánh giá. Tổ chức này bày tỏ lo ngại rằng, phòng khiêu vũ được đề xuất rộng khoảng 8.360 m2 "sẽ lấn át chính Nhà Trắng".

Tuy nhiên, những nỗ lực ngăn chặn dự án có thể sẽ khó khăn vì phần lớn Cánh Đông đã bị phá dỡ.