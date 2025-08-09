Thứ Hai, 8/9/2025
Quốc tế

Nhận định, dự đoán Azerbaijan vs Ukraine: Chủ nhà trắng tay

Lương Đàm 08/09/2025 17:04

Trận đấu giữa Azerbaijan vs Ukraine vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 9/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Mục lục
Nhận định soi kèo Azerbaijan vs Ukraine lúc 23h00 ngày 09/9/2025

Thông tin lực lượng Azerbaijan vs Ukraine mới nhất

Azerbaijan được dự đoán sẽ tiếp tục dùng sơ đồ 5 hậu vệ do hàng thủ thiếu chắc chắn. Các trung vệ Elvin Badalov, Bahlul Mustafazada và Rahman Dashdamirov nhiều khả năng đá chính. Trên hàng công, Nariman Akhundzade và Mahir Emreli, bộ đôi từng ra sân ở trận gặp Iceland, sẽ tiếp tục đá cặp.

Phía Ukraine, Artem Dovbyk là lựa chọn quen thuộc trên hàng công, có thể được hỗ trợ bởi Oleksandr Zubkov và Oleksii Hutsuliak. Ở tuyến giữa, Georgiy Sudakov và Ivan Kalyuzhnyi nhiều khả năng góp mặt trong bộ ba tiền vệ cùng tiền vệ phòng ngự Yehor Yarmolyuk.

Hàng thủ sẽ do Illia Zabarnyi chỉ huy, trong khi Oleksandr Zinchenko gần như chắc suất ở vị trí hậu vệ trái.

Đội hình dự kiến Azerbaijan vs Ukraine mới nhất

Azerbaijan:

Mahammadaliev; Badalov, Mustafazada, Dashdamirov; Huseynov, Abdullazada, Makhmudov, Ibrahimli, Cafarquliyev; Akhundzade, Emreli

Ukraine:

Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Kalyuzhnyi, Yarmolyuk, Sudakov; Zubkov, Dovbyk, Hutsuliak

Nhận định bóng đá Azerbaijan vs Ukraine mới nhất

Azerbaijan chỉ để thủng lưới bàn đầu tiên trước Iceland ở phút bù giờ hiệp một, nhưng trong hiệp hai họ không tung ra nổi một cú sút nào và để đối thủ tạo ra bốn cơ hội rõ rệt.

HLV Fernando Santos từng tận hưởng vinh quang vô địch Euro 2016 cùng Bồ Đào Nha, nhưng đội bóng mà ông đang dẫn dắt hiện đã không ghi bàn ở 6 trong 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Ukraine's Soldiers Cheer National Soccer Team in Euro 2024 - The New York Times

Milli komanda vẫn chưa từng góp mặt tại World Cup. Ở vòng loại World Cup 2022, họ không thắng trận nào trong tám lượt, thua bảy trận.

Azerbaijan đã trải qua 11 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng, trong đó có 9 thất bại và để lọt lưới ít nhất 2 bàn ở 9 trận. Trên sân nhà, họ thua 5 và hòa 1 trong 6 trận gần nhất. Nếu tiếp tục trắng tay trước Ukraine, đó sẽ là thất bại thứ tư liên tiếp tại Tofiq Bahramov Republican Stadium.

Ukraine đặt mục tiêu giành vé dự World Cup lần đầu tiên kể từ năm 2006, nhưng họ khởi đầu vòng loại 2026 bằng thất bại 0-2 trước Pháp, khi thủng lưới ở cả đầu và cuối trận.

Đoàn quân áo vàng-xanh đã thua 3 trong 4 trận gần nhất, dù trước đó từng có chuỗi 3 trận thắng và 2 trận hòa. HLV Sergiy Rebrov lo ngại khi đội bóng đã 8 trận liền không giữ sạch lưới, để lọt 10 bàn chỉ trong 4 trận gần đây.

Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội diễn ra vào tháng 8/2006, khi Ukraine thắng 6-0. Trước đó, họ cũng hòa 0-0 với Azerbaijan hồi tháng 2 cùng năm.

Phong độ sân khách của Ukraine khá thất thường, với 2 chiến thắng và 2 thất bại trong 4 trận gần nhất. Tuy vậy, họ đã ghi ít nhất 2 bàn trong 3 trận trong số đó.

Dự đoán tỉ số Azerbaijan vs Ukraine mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Azerbaijan vs Ukraine như sau:

  • Sportsmole: Azerbaijan 1-3 Ukraine
  • WhoScore: Azerbaijan 0-2 Ukraine
  • Báo chúng tôi dự đoán: Azerbaijan 0-2 Ukraine

Xem trực tiếp Azerbaijan vs Ukraine khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Azerbaijan vs Ukraine trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 9/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.

