Nhân dân đón Tết Quý Mão 2023 an lành, vui tươi, phấn khởi, thuận lợi

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Trong tháng 1/2023, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh; triển khai giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2023; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, thực hiện công tác chính sách, công tác an sinh xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

UBND tỉnh đã ban hành các quyết định triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến kế hoạch năm 2023 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công; dự toán thu, chi ngân sách để các huyện, thành phố, thị xã đã kịp thời giao chỉ tiêu đến các phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng đã ban hành quyết định về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, gồm 6 nội dung trọng tâm chỉ đạo, điều hành, 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 160 nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2023 theo từng quý và cả năm; thành lập 5 Tổ công tác để chỉ đạo, thúc đẩy các ngành, lĩnh vực nhằm triển khai nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

Về phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông toàn tỉnh ước đạt 39.542 ha; tổng diện tích gieo trồng vụ xuân toàn tỉnh ước đạt 19.818 ha. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2022. Tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ Tết được đảm bảo, giá cả ổn định. Do thời điểm Tết nên tổng lượt khách du lịch tăng, ước đạt 550.000 lượt.

Thu ngân sách tháng 1 ước thực hiện 1.380 tỷ đồng, đạt 8,7% dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó, thu nội địa ước thực hiện 1.300 tỷ đồng. Đến ngày 10/1/2023, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý của năm 2022 giải ngân đạt 69,15% so với tổng kế hoạch. Tỉnh đã cấp mới 6 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký 460 tỷ đồng.

Tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công và công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, bảo đảm điều kiện để nhân dân đón Tết an lành, vui tươi, phấn khởi, không để ai bị bỏ lại phía sau. Quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ trong tháng và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới; đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Công Thương Phạm Văn Hóa đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành có phương án tháo gỡ các khó khăn, hướng dẫn để các nhà máy, dự án trên địa bàn tỉnh được triển khai hoạt động đúng tiến độ, đúng quy định. Chỉ đạo các ngành xử lý dứt điểm các tồn đọng trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án thủy điện và khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch đề nghị tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh cải cách hành chính ngay từ đầu năm, chỉ rõ đơn vị nào làm tốt, chưa làm tốt, qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động; mặt khác, nghiên cứu tổ chức điều tra, đánh giá GRDP của ngành Du lịch đóng góp vào GRDP cả tỉnh.

