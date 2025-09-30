Giáo dục Nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghệ An hoàn thành vượt chỉ tiêu trường chuẩn quốc gia Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ, xây dựng trường chuẩn quốc gia là giải pháp để nâng cao chất lượng dạy học ở các nhà trường. Đây cũng là mục tiêu quan trọng được các địa phương, các cơ sở giáo dục ở Nghệ An chú trọng thực hiện và vượt chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trường mới, niềm tin mới

Ngôi trường khang trang trên diện tích hơn 10.000 m2 với 3 dãy phòng học, phòng chức năng, phòng làm việc, thư viện, nhà đa năng là công trình được chính quyền huyện Đô Lương và xã Đà Sơn (cũ) đầu tư cho thầy và trò Trường Tiểu học Đà Sơn. Công trình có tổng giá trị đầu tư hơn 25 tỷ đồng. Ngay sau khi hoàn thành và đi vào sử dụng, trường cũng đã được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tạo điều kiện để nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Tiết học của học sinh Trường Tiểu học Đà Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Nhìn lại thành quả đã đạt được trong 3 năm vừa qua, thầy Phan Bá Đồng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đà Sơn chưa quên được những ngày khó khăn.

Đó là thời điểm năm 2022, cơ sở vật chất của trường khi đó xuống cấp, chỉ đủ phòng học cho học sinh. Phòng làm việc hội đồng đều phải dùng chung. Trường chưa có các phòng chức năng, thiếu trang thiết bị dạy học, nhiều hạng mục còn tạm bợ, sơ sài.

Trước thực tế này, nhà trường đã tham mưu với chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng trường mới. Việc triển khai, được thực hiện cùng với thời điểm xã Đà Sơn (cũ) xây dựng xã nông thôn mới nâng cao nên được chính quyền đặc biệt quan tâm, huy động mọi nguồn lực để đầu tư đồng bộ. Năm 2024, khi công trình hoàn thành, không chỉ trường “tái chuẩn” thành công mà còn nâng lên Trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

Niềm vui bên ngôi trường mới của học sinh Trường Tiểu học Đà Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Trường mầm non Tân Kỳ là trường trọng điểm của xã Tân Kỳ, nên ngoài nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định, trường còn là nơi thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn có yêu cầu cao, như tổ chức các hội thi, hội thảo chuyên đề, hội nghị chuyên môn cấp huyện. Từ thực tế trên, việc đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trường chuẩn quốc gia là một yêu cầu tất yếu.

Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể, nhà trường đã huy động được hơn 1 nghìn ngày công lao động và kinh phí trên 7 tỷ đồng để xây dựng, tăng cường cơ sở vật chất cho nhà trường.

Để làm được điều đó, cô Nguyễn Thị Lý - Hiệu trưởng Trường mầm non Tân Kỳ cho biết, bên cạnh nguồn kinh phí của Nhà nước, việc huy động các nguồn lực xã hội hoá là một trong những yếu tố then chốt. Nhờ làm tốt công tác tư tưởng nên các chủ trương xây dựng trường chuẩn đều được nhân dân, phụ huynh ủng hộ.

Cô và trò Trường mầm non Tân Kỳ. Ảnh: Mỹ Hà

Nâng chuẩn, nâng chất lượng

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên toàn tỉnh đạt từ 75- 78%. Tuy nhiên, tại thời điểm cuối năm 2020, qua thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, hầu hết trường chưa đạt chuẩn quốc gia đều thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn.

Việc huy động nguồn lực của địa phương đầu tư xây dựng cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn; môi trường giáo dục chưa đồng bộ; sự đầu tư của nhân dân cho việc học tập của con em chưa tương xứng. Bên cạnh đó, các nhà trường đang có những bất cập về đội ngũ giáo viên, cả về số lượng và chất lượng… Trước thực tế đó, việc tìm kiếm biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là vấn đề hết sức cấp thiết.

Một giờ học của cô và trò Trường mầm non Tân Kỳ. Ảnh: Mỹ Hà

Để đạt được chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, 5 năm qua, các địa phương, các ban ngành trong toàn tỉnh đã tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó, một mặt, duy trì và nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn quốc gia, phát huy hiệu quả, sức lan tỏa về chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Mặt khác, chỉ đạo các địa phương, các nhà trường tập trung các nguồn lực để xây dựng, công nhận mới hoặc nâng chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia ở các địa bàn, gắn chặt việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia với phong trào xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã có giải pháp tích cực, phối hợp với các tổ chức đoàn thể trên địa bàn xây dựng cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên đảm bảo phục vụ dạy học, làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục và huy động trẻ em đến trường, chống bỏ học giữa chừng...

Tại Trường THPT Quỳ Châu, dù nằm ở vùng kinh tế xã hội khó khăn nhưng nhiệm kỳ qua, trường cũng đã hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn và được công nhận năm 2022. Trong quá trình triển khai, trường đã huy động được trên 15 tỷ đồng từ nguồn ngân sách và xã hội hoá để đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Nhờ có sự đầu tư đồng bộ, 5 năm qua, trường luôn là đơn vị nằm trong tốp đầu trong các huyện miền núi về tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp và đậu đại học, cao đẳng, nhiều em được UBND tỉnh tặng thưởng vì đạt điểm cao...

Giờ học của học sinh Trường THPT Quỳ Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, với vai trò là cơ quan tham mưu, quản lý, Sở đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Dân tộc và Tôn giáo… Triển khai thực hiện các chương trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, tranh thủ các chương trình dự án trong và ngoài nước đầu tư nguồn lực cho giáo dục, trong đó tập trung ưu tiên giáo dục vùng miền núi và dân tộc.

Những năm qua, Sở cũng đã chủ động phối hợp với UBND cấp huyện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học, nhất là địa bàn miền núi, dân tộc, giảm dần điểm trường lẻ. Từ đó, giúp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn lực đầu tư cho giáo dục; triển khai thực hiện quyết liệt các cơ chế, chính sách đảm bảo nguồn lực cho giáo dục trên địa bàn đã được HĐND tỉnh ban hành.

Quá trình thực hiện, xác định đội ngũ nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục, nhiều năm qua, ngành Giáo dục Nghệ An luôn chăm lo công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đổi mới giáo dục.

Cô và trò Trường THCS Hưng Bình háo hức đón chào năm học mới. Ảnh: Mỹ Hà

Đặc biệt, những năm qua, Sở đã chủ động phối hợp Sở Nội vụ tham mưu Bộ Giáo dục và Đào tạo, và Bộ Nội vụ trình Ban Tổ chức Trung ương bổ sung hàng nghìn biên chế, góp phần giảm áp lực thiếu giáo viên đứng lớp ở cấp học mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh.

Với nhiều nỗ lực cố gắng, kết thúc nhiệm kỳ 2020 – 2025, ngành giáo dục Nghệ An đã về đích sớm, với tỷ lệ trường chuẩn đạt 80,5% với 1.169 trường, vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX đề ra.