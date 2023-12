Nhiều câu hỏi trong vụ bé trai 2 tuổi mất tích ở thị xã Hoàng Mai

Như Báo Nghệ An đã đưa tin, vào khoảng 8h25 ngày 2/12, cháu Đoàn Phúc An, trú tại khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai đã được tìm thấy tại vùng núi cách nhà chỉ khoảng 300m, sau 3 ngày mất tích.

Theo lời những người tìm thấy cháu bé kể lại, khu vực phát hiện bé An là một khe cạn, điểm tiếp giáp giữa đồi trồng keo và đất vườn của người dân. Đây cũng là khu vực mà trước người dân cũng như lực lượng công an đã đi tìm nhiều lần nhưng không thấy.

Việc tìm thấy bé An là điều hết sức may mắn với gia đình, người thân của bé. Tuy nhiên, những nghi vấn sau khi phát hiện cháu bé đòi hỏi cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Sau khi được tìm thấy, cháu Phúc An vẫn đang được theo dõi sức khoẻ. Ảnh: CSCC

Theo đó, thời điểm mất tích, bé An có mặc quần. Nhưng khi được tìm thấy thì bé không còn mặc quần và chân có vết xước ngoài da. Trong thời gian cháu mất tích, trời liên tục có mưa nhưng khi được tìm thấy, áo cháu lại khô ráo. Chưa kể, tại địa điểm bé được tìm thấy, trước đó người dân đã đi tìm nhiều lần, thậm chí lực lượng công an còn đưa cả chó nghiệp vụ vào cuộc nhưng không phát hiện ra. Chính vì vậy mà dư luận trên địa bàn đã đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.

Việc tìm thấy cháu bé sau 3 ngày mất tích trong điều kiện thời tiết mưa rét đặt ra nhiều nghi vấn. Đây là vấn đề cần được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Bởi giả sử nếu được tìm thấy trong hang đá, trong nhà hoang thì có điều kiện ẩn nấp, có nước để uống thì vẫn có khả năng để sinh tồn. Nhưng thực tế ở đây là cháu bé mới 2 tuổi được tìm thấy sau 3 ngày mất tích ở trên đồi, trong điều kiện mưa rét là khó có thể xảy ra, với điều kiện đó khó có thể qua khỏi. Chưa nói, tại thời điểm tìm thấy, đầu tóc, áo của cháu Phúc An đều khô ráo. Tiến sĩ, bác sĩ Trần Văn Cương - Phó Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Công an thị xã Hoàng Mai cho biết: Ngay sau khi nhận được đơn trình báo của gia đình, Công an thị xã Hoàng Mai đã có thông báo gửi đến Cục C01, C02 (Bộ Công an); Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng PC01, PC02 Công an tỉnh Nghệ An; Công an các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh Nghệ An; Công an các xã, phường trên địa bàn thị xã Hoàng Mai... để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.

Công an thị xã Hoàng Mai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An để sử dụng chó nghiệp vụ phục vụ công tác tìm kiếm cháu bé. Ảnh: Duy Nguyễn

Công an thị xã Hoàng Mai cho biết, việc tìm thấy cháu bé còn khỏe mạnh vào sáng ngày 2/12 là một điều rất đáng mừng. Hiện, đơn vị vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vì sao cháu bé mất tích bí ẩn 3 ngày qua và bất ngờ được tìm thấy ở trên núi gần nhà. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhận định nào về nguyên nhân mất tích, nên đề nghị người dân không thông tin, bình luận những nội dung chưa có căn cứ, gây hoang mang dư luận.

Trước đó, vào khoảng 14h30 phút ngày 29/11, vợ chồng anh Đoàn Văn Lực và chị Lê Thị Huyền (bố mẹ cháu bé), bận đi làm nên gửi con cho bà nội ở nhà trông. Vào thời điểm nói trên, thấy anh trai 7 tuổi đi ra trước cổng chơi, bé An đã đi theo anh. Một lúc sau, do không thấy bé An đâu, bà nội hỏi người anh thì biết cháu đi ra ngoài cổng nên chạy ra tìm kiếm. Sau khi tìm khắp nơi nhưng không thấy An đâu, bà đã báo cho bố mẹ bé về cùng tìm.

Chiều tối cùng ngày, gia đình anh Lực, chị Huyền đã trình báo sự việc lên Công an phường Quỳnh Xuân. Ngay sau đó, Công an thị xã Hoàng Mai cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh Nghệ An sử dụng chó nghiệp vụ để tìm kiếm, trích xuất các camera khu vực xung quanh, tuy nhiên vẫn không thấy được hình ảnh cháu bé.

Suốt 3 ngày sau đó, hàng trăm người dân địa phương cũng đã đến hỗ trợ gia đình đi tìm kiếm, nhưng thông tin về bé Phúc An vẫn "bặt vô âm tín". Đến sáng ngày 2/12 thì tìm thấy cháu bé tại địa điểm nói trên.