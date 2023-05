Nhiều cơ sở y tế ở Nghệ An thiếu xe cứu thương

Tin mới

Bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII (Baonghean.vn) - Tại hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ 19, đồng chí Thái Minh Sỹ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Nghệ An tập trung thu dọn thực bì giảm thiểu nguy cơ cháy rừng (Baonghean.vn) - Hiện lực lượng chức năng và các địa phương đang tăng cường nhân lực để thu dọn thực bì trước mùa nắng nóng. Tuy nhiên, thực tế công tác này vẫn chưa được triệt để, khiến nguy cơ cháy rừng vẫn còn tiềm ẩn.

HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề (Baonghean.vn) - Chiều nay (5/5), Kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ diễn ra tại TP. Vinh để xem xét, quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế; giải quyết an sinh, xã hội trên địa bàn của tỉnh.

Nghệ An tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 41 độ C (Baonghean.vn) - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm qua, một số địa phương của tỉnh Nghệ An nắng nóng trên 40 độ, cụ thể Quỳ Châu 40.8 độ, Tương Dương 41.7 độ, Quỳ Hợp 40.2 độ.

Ukraine 'đầu hàng' trước bom thông minh, Nga quyết tìm kẻ tấn công Điện Kremlin Ukraine tuyên bố cần được trang bị các vũ khí tầm xa hơn như tiêm kích F-16 để đối phó với dàn máy bay ném bom thông minh của Nga.

Sửa quy định để kiểm soát quan chức và người nhà đầu tư ra nước ngoài Phó Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu các kiến nghị sau giám sát công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế; trong đó có kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng kiểm soát quan chức và người thân của họ đầu tư ra nước ngoài.

Sedan hạng C bán chậm dù các hãng nỗ lực tung ưu đãi kéo doanh số Trong quý I/2023, doanh số tất cả mẫu sedan hạng C bán ra tổng cộng 3.634 xe, sụt giảm 52% so với cùng kỳ năm trước. Do đó, các mẫu sedan phân khúc này tại Việt Nam đều được hãng chạy ưu đãi, giảm giá để kéo khách hàng nhằm xả hàng tồn, tăng trưởng doanh số.

Hiểm nguy từ hồ nước sâu ở khu vực mỏ đá hết hạn khai thác (Baonghean.vn) - Theo quy định, sau khi hết hạn khai thác khoáng sản, phải tiến hành hoàn thổ, khôi phục lại mặt bằng. Tuy nhiên, nhiều năm qua tại khu vực Lèn Chùa, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai vẫn là hồ nước mênh mông tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Kiến nghị sau vụ phá rừng trên núi Giăng Màn (Baonghean.vn) - Tại vùng núi Giăng Màn (Thanh Chương) vài năm gần đây vẫn còn tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép. Để chấn chỉnh, UBND xã Thanh Mai kiến nghị cấp thẩm quyền xem xét, thu hồi lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp đã cấp tại khu vực này.

Kết quả U22 Indonesia 5-0 U22 Myanmar: Chiến thắng 5 sao; Hạ Lào 5-1 nhưng 'đại kình địch' của U22 Việt Nam vẫn ẩn mình đáng sợ (Baonghean.vn) - U22 Indonesia không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại U22 Myanmar với tỷ số 5-0; U22 Malaysia đã có chiến thắng hoành tráng 5-1 trước U22 Lào hôm 3/5. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Tiểu Vy thay đổi ra sao sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam? Sau 5 năm bước ra từ Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy được khen ngày càng nhuận sắc. Người đẹp cũng có sự thay đổi về mặt hình ảnh khi ngày càng gợi cảm hơn.

Phiên họp với nhiều nội dung đáng chú ý của Đại hội đồng Liên hợp quốc (Baonghean.vn) - Phiên họp toàn thể thứ 69 của Đại hội đồng Liên hợp quốc khoá 77 diễn ra vào cuối tháng 4 vừa qua với nhiều nội dung đáng chú ý.

Bắt tạm giam 2 anh em họ rút dao uy hiếp cảnh sát giao thông Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, Minh bực tức giật lại giấy tờ và đấm 1 cán bộ CSGT. Anh họ của Minh rút dao đe dọa lực lượng chức năng.

Chung kết U19 Quốc gia 2023: U19 Sông Lam Nghệ An thất thủ trước U19 Thanh Hoá (Baonghean.vn) - Thất thủ 0-1 trước đội bóng láng giềng U19 Thanh Hoá, U19 Sông Lam Nghệ An ngậm ngùi nhìn đối thủ bước lên ngôi vị cao nhất Giải U19 Quốc gia 2023.

Tướng Cương nhận diện một số thay đổi trong chính sách đối ngoại của Hàn Quốc (Baonghean.vn) - Dư luận khu vực và thế giới rất quan tâm đến chính sách đối ngoại trong năm đầu tiên của Tổng thống Yoon Suk-yeol. Liên quan đến vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an nhận diện một số thay đổi trong chính sách của Seoul.

Tản văn hay: Cổ tích về mùa hạ (Baonghean.vn) - Viết về mùa hạ, tâm hồn người viết dường như trẻ lại bởi giống như cái nắng, cơn mưa đầu mùa, những cảm xúc cũng vồn vã hồn nhiên, cũng ào ạt phóng khoáng như vậy. Và bởi vì, trong hồi ức của mỗi người, mùa hạ thường gắn với những kỉ niệm của quãng ngày đẹp nhất trong đời ấy.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại Hưng Nguyên và Nghi Lộc (Baonghean.vn) - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để lúa xuân cuối vụ phát triển tốt, cho năng suất cao, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu càng sớm càng tốt, là chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ sau khi kiểm tra sản xuất tại các địa phương.

Chuyên gia phân tích động cơ sau vụ tấn công UAV nhằm vào Điện Kremlin Các chuyên gia phân tích cho rằng nếu thực sự Ukraine điều máy bay không người lái đánh vào Moscow thì mục đích của cuộc tấn công có thể là nhằm gửi thông điệp cho thấy họ có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ ở thủ đô của Nga, chứ không phải nhằm vào Tổng thống Putin.



Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 4/5 (Baonghean.vn) - Công an Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII; Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 4/5; Tăng cường thanh tra, xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa hè... là những nội dung nổi bật trong ngày 4/5.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri tại huyện Kỳ Sơn (Baonghean.vn) - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 4/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có buổi tiếp xúc cử tri tại xã biên giới Keng Đu, huyện Kỳ Sơn.

Chiến thuật tập kích của UAV Nga bào mòn hệ thống phòng không Ukraine Chiến thuật tập kích theo tốp bằng UAV cảm tử Lancet của Nga đã gây ra rất nhiều khó khăn cho các tổ hợp phòng không của Ukraine.

Nghệ An: Ghi nhận ngày đầu tiên đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 (Baonghean.vn) - Hôm nay, ngày 4/5, học sinh lớp 12 chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Tại Nghệ An, ghi nhận ngày đầu tiên, các em đăng ký khá nhiều nguyện vọng để tăng cơ hội trúng tuyển; các trường học hỗ trợ kịp thời cho học sinh trong quá trình đăng ký nhằm tránh sai sót.

Trụ cột hợp tác mới làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Luxembourg Sau lễ đón chính thức vào sáng 4/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Xavier Bettel.

Facebook lừa dối phụ huynh về chính sách bảo vệ trẻ em Ủy ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) cáo buộc Meta - công ty mẹ Facebook lừa dối các phụ huynh về chính sách bảo vệ con em họ trên nền tảng, đồng thời đề xuất cấm công ty này kiếm tiền dựa trên dữ liệu trẻ vị thành niên.

U22 Việt Nam và những phép thử của huấn luyện viên Troussier (Baonghean.vn) - Hai trận liên tiếp giành phần thắng, tiền đạo chủ lực ghi liên tiếp 2 bàn mở tỷ số để tạm thời dẫn đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 của U22 Việt Nam là một kết quả tích cực, đáng mừng.

Đề nghị một công ty ở Australia dừng lưu hành vật phẩm có hình 'cờ vàng' Một công ty ở Australia phát hành các vật phẩm với hình ảnh "cờ vàng' - cờ của một chế độ đã không còn tồn tại. Việt Nam đã trao đổi với phía Australia, đề nghị có hình thức dừng lưu hành các vật phẩm này.

Công an Nghệ An chuẩn bị sẵn sàng cho Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII năm 2023 (Baonghean.vn) - Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an Nhân dân lần thứ XII năm 2023 - khu vực IV diễn ra tại Nghệ An. Đơn vị đăng cai tổ chức là Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho sự kiện này.

Hiến kế của doanh nghiệp Nghệ An về cải thiện chỉ số PCI (Baonghean.vn) - Theo Đề án cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, Nghệ An đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 vào top 15 tỉnh có chỉ số năng lực cạnh tranh PCI cao nhất cả nước. Báo Nghệ An chuyển tải ý kiến của một số doanh nghiệp và hiệp hội doanh nhân xung quanh vấn đề này.