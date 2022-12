Nhiều hoạt động hỗ trợ chính quyền, nhân dân xã Xiêng My đẩy lùi tội phạm, xóa đói giảm nghèo

(Baonghean.vn) - Ngày 19/12, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh tổ chức lễ kết nghĩa với UBND xã Xiêng My trong thực hiện Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý”.

Xã Xiêng My là địa bàn vùng sâu, vùng xa, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn ma túy. Tuy nhiên, tình hình tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, số lượng người nghiện, nghi nghiện ma túy trên địa bàn còn nhiều. Thực hiện chủ trương nhân rộng Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma tuý”, hướng đến mục tiêu “Huyện biên giới sạch về ma tuý”, 2 đơn vị đã thống nhất các nội dung kết nghĩa với mục tiêu sớm đưa Xiêng My trở thành “Xã biên giới sạch về ma tuý”.

Theo đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ sẽ hướng dẫn, hỗ trợ cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Xiêng My trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, công tác phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy. Bên cạnh đó hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo…

Tại buổi lễ, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã trao tặng UBND xã Xiêng My 1 bộ máy vi tính; 100 cuốn sách phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật. Để hỗ trợ Công an xã Xiêng My trong việc thực hiện công tác đấu tranh phòng chống ma túy, đoàn đã trao tặng 300 bộ test ma túy và 5.000.000 đồng tiền mặt.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 200 bà con nhân dân xã Xiêng My.

Ngoài ra, với mong muốn hỗ trợ địa phương xóa đói giảm nghèo, đơn vị đã phát động, tổ chức Chương trình “Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023”. Theo đó vận động CBCS quyên góp 1 ngày lương, đồng thời kêu gọi, vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn tham gia ủng hộ. Từ số tiền quyên góp được, đoàn đã trao tặng 30 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 20 suất quà cho học sinh nghèo hiếu học tổng trị giá 70 triệu đồng./.