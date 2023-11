Nhìn lại 3 vòng đấu đầu tiên của Sông Lam Nghệ An tại V.League 2023/2024

(Baonghean.vn) - Trải qua 2 vòng đầu tiên, Sông Lam Nghệ An đã thể hiện được nhiều điểm tích cực trong lối chơi. Tuy nhiên đến trận derby vùng Thanh Nghệ Tĩnh, đội chủ sân Vinh bắt đầu bộc lộ những hạn chế. Hy vọng sau quãng thời gian V.League tạm nghỉ Sông Lam Nghệ An sẽ trở lại mạnh mẽ hơn.

Các cầu thủ trẻ được huấn luyện viên Phan Như Thuật trao cơ hội ra sân tại V.League 2023/2024. Ảnh: Xuân Thuỷ

Khơi dậy tình yêu nơi người hâm mộ

Trải qua 3 vòng đấu, Sông Lam Nghệ An chưa có được kết quả như mong muốn. Đội chủ sân Vinh mới chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa, 1 trận thua, hiện xếp ở vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng V.League. Điều này không quá bất ngờ đối với những người thường xuyên theo dõi bóng đá nước nhà. Bởi tại mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An là đội bóng trẻ nhất V.League, gồm các cầu thủ chỉ mới trên dưới 20 tuổi. Trong đó có những cầu thủ sinh năm 2005 lần đầu được thử sức ở đấu trường khốc liệt nhất của bóng đá Việt Nam. Trong đó có thể kể đến như Lê Nguyên Hoàng hay Nguyễn Quang Vinh lần đầu được ra sân tại Giải bóng đá Vô địch Quốc gia khi mới chỉ 18 tuổi.

Dẫu vậy, nếu xét một cách thật công bằng thì ở 2 vòng đấu đầu tiên Sông Lam Nghệ An đã thể hiện một bộ mặt đầy sức sống. Các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật thi đấu sòng phẳng với các đội bóng già rơ như Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hai đội bóng này đều sở hữu những chân sút giàu kinh nghiệm, đã có nhiều năm chơi bóng tại V.League. Tuy nhiên, do thiếu đi chút may mắn mà đội chủ sân Vinh đã không thể có được số điểm tối đa sau khi trận đấu khép lại. Đặc biệt, ở trận đấu thuộc vòng 2, Sông Lam Nghệ An đã dẫn trước đội chủ nhà Hà Tĩnh suốt phần lớn thời gian thi đấu và chỉ chịu chia điểm ở phút bù giờ với bàn thắng đẳng cấp của Đinh Thành Trung.

Nhìn lại 2 trận đấu đầu tiên, có thể thấy tình yêu của người hâm mộ dành cho Sông Lam Nghệ An đã được hâm nóng hơn so với trước. Bởi với một đội được cho là U23 Sông Lam Nghệ An lại thi đấu đầy tự tin, không chút e ngại trước đối thủ. Và cách mà đội chủ sân Vinh thiết lập hệ thống phòng ngự cũng khá kín kẽ và khoa học. Bên cạnh đó, cách thức tổ chức tấn công có tính đa dạng, biến hóa khá cao. Khả năng di chuyển của các cầu thủ xứ Nghệ cũng đầy linh hoạt, vì thế các pha đập nhả của Sông Lam Nghệ An thường mang đến nhiều hiệu quả trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Ngoài ra, với sự khát khao của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã bước ra sân với lối chơi máu lửa, cống hiến. Đó là những điểm mới, giúp Sông Lam Nghệ An khơi dậy tình yêu nơi người hâm mộ.

Bộc lộ những hạn chế

Sau khi có màn trình diễn tạm ổn ở 2 vòng đấu đầu tiên, Sông Lam Nghệ An hành quân đến sân Thanh Hóa, để đối đầu với Nhà đương kim vô địch Cúp Quốc gia 2023. Người hâm mộ xứ Nghệ đặt nhiều kỳ vọng đội nhà sẽ có điểm trong trận derby vùng Thanh Nghệ Tĩnh. Tuy nhiên, tại trận đấu này đội bóng trẻ nhất V.League đã bắt đầu bộc lộ những hạn chế về kinh nghiệm, về sự mỏng manh, non yếu.

Điều đó được thể hiện qua 3 bàn thắng mà Thanh Hóa đã ghi được vào lưới của Sông Lam Nghệ An. Sau khi Hồ Khắc Lương chấn thương, hàng thủ của Sông Lam Nghệ An trở nên mỏng manh và rất dễ bị khoan thủng. Bởi dù không có được thể hình lý tưởng, nhưng Khắc Lương là chốt chặn đáng tin cậy mà Sông Lam Nghệ An hiện đang sở hữu. Có thể khẳng định tại thời điểm này đội bóng xứ Nghệ đang thiếu đi một trung vệ nhanh nhẹn, chơi lăn xả, không ngại va chạm. Không thể phủ nhận tài năng của Trần Đình Hoàng, nhưng vị trí sở trường của anh là hậu vệ cánh. Và với độ tuổi hiện tại đội trưởng Sông Lam Nghệ An khó lòng khắc chế được sức mạnh những cầu thủ giàu thể lực như Rimario hay Luiz Antonio.

Bên cạnh đó với việc lão tướng Trọng Hoàng dính chấn thương, hành lang cánh của Sông Lam Nghệ An đang thiếu đi một cầu thủ có đủ năng lực vừa lên công, vừa về thủ.

Bùi Đình Châu chơi dưới sức khiến tuyến giữa Sông Lam Nghệ An chịu lép vế trước Thanh Hóa. Ảnh: Chung Lê

Không chỉ mỏng ở mặt nhân sự, đội bóng xứ Nghệ còn lộ ra những hạn chế về kinh nghiệm. Nếu không có sai lầm của thủ môn Văn Việt, Sông Lam Nghệ An đã có thể mơ đến một cuộc lội ngược dòng thành công. Bởi, sau khi Xuân Tiến và Nam Hải vào sân từ băng ghế dự bị, đội bóng xứ Nghệ đã có màn lột xác trong cách chơi tấn công, cũng như phòng ngự. Khả năng kiểm soát bóng, thoát khỏi áp lực từ các pha vây ráp của các tiền vệ Thanh Hóa được bộ 3 Nam Hải, Xuân Tiến, Mạnh Quỳnh thực hiện khá nhuần nhuyễn và hiệu quả. Với lối chơi mạch lạc, đa dạng Sông Lam Nghệ An bắt đầu tìm được chìa khóa để tiếp cận khung thành của Xuân Hoàng. Đặc biệt vào phút 60, Đinh Xuân Tiến đã thực hiện cú vuốt bóng trên không đẹp mắt, găm bóng vào góc cao trước sự bất lực của thủ thành đối phương. Tỷ số trận đấu được Sông Lam Nghệ An rút ngắn xuống còn 1-2. Sau bàn thắng, tinh thần thi đấu của các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật lên cao, cơ hội cũng xuất hiện nhiều hơn trước khung thành của Xuân Hoàng.

Tuy nhiên với một sai lầm từ thủ môn Văn Việt, Sông Lam Nghệ An đã không còn cơ hội để nuôi hy vọng có điểm khi rời sân Thanh Hóa. Trận đấu sau đó khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về đội chủ nhà. Vẫn biết rằng pha mắc lỗi của Văn Việt không nên có trong một trận đấu ở Giải Bóng đá cao nhất Việt Nam. Tuy nhiên nếu nhìn xa hơn, sai lầm trên cũng sẽ là liều “vaccin” cần thiết, để Văn Việt có thể trưởng thành hơn trong tương lai.

Một trận thua chưa phải là thảm kịch, vấn đề của Sông Lam Nghệ An bây giờ là biết soi chiếu lại những điểm yếu và tìm ra phương án để khắc phục những hạn chế đó. Sau trận thua trên sân Thanh Hóa, V.League 2023/2024 tạm nghỉ. Đây là khoảng thời gian vàng để đội bóng xứ Nghệ hoàn thiện lại lối chơi, cũng như giúp các cầu thủ như Trọng Hoàng, Văn Lắm, Văn Quý, Văn Lương bình phục hoàn toàn chấn thương. Hy vọng sau khi V.League 2023/2024 trở lại vào đầu tháng 12, Sông Lam Nghệ An sẽ thể hiện sức sống mới, một lối chơi hiệu quả và rực lửa hơn./.