Nhóm 'đạo chích' sa lưới cùng 2 xe máy và gần 100 triệu đồng

Ngày 10/2, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết, đơn vị vừa phá thành công Chuyên án 120T, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn, bắt giữ 3 đối tượng trong ổ nhóm.

Theo đó, thời gian trước Tết Nguyên đán, Công an huyện Quỳnh Lưu liên tục nhận được tin báo của người dân về việc mất trộm tài sản. Nhiều nhà dân bị đột nhập lấy trộm một số tài sản có giá trị như điện thoại, xe máy, tiền mặt… Tình trạng trên khiến dư luận quần chúng hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng đến ANTT địa phương, nhất là dịp Tết cận kề. Với quyết tâm nhanh chóng ổn định tình hình ANTT, đảm bảo cho người dân vui Tết, đón Xuân an toàn, Công an huyện đã xác lập Chuyên án VA120T đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

Tang vật vụ án. Ảnh: Minh Tâm

Sau nhiều ngày tích cực điều tra, Ban chuyên án đã triệt xóa thành công ổ nhóm trộm cắp tài sản, bắt giữ 3 đối tượng Lê Thị Hảo (SN 1981) trú tại xóm Hồng Long, xã Quỳnh Hồng, Đậu Văn Long (SN 1996) trú tại xóm 4, xã Quỳnh Tân và Văn Tiến Dũng (SN 2000) trú tại xóm 8, xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 xe máy và 97 triệu đồng là tang vật của các vụ trộm. Qua đấu tranh khai thác, Cơ quan điều tra làm rõ: ngày 23/1 (tức 28 Tết), đối tượng Lê Thị Hảo đột nhập vào nhà anh Đặng Đình H. ở xã Quỳnh Hồng lấy trộm điện thoại và một số tài sản trị giá hơn 21 triệu đồng. Đậu Văn Long đã đột nhập vào nhà anh Hoàng Văn Th. ở xã Quỳnh Lương lấy trộm chiếc xe máy nạn nhân dựng ngoài sân. Đối tượng Văn Tiến Dũng cũng đã đột nhập nhà dân lấy trộm số tiền hơn 90 triệu đồng. Các đối tượng bị tạm giam. Ảnh: Minh Tâm

Riêng đối tượng Đậu Văn Long đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2015 bị xử phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Long dạt ra Hà Nội sinh sống. Tại đây, Long dở ngón nghề cũ và bị Công an Hà Nội bắt giữ. Tháng 5/2017, đối tượng bị TAND quận Thanh Xuân, Hà Nội tuyên phạt 12 tháng tù giam cũng về tội danh trên. Sau khi ra tù lần thứ 2, Long càng tỏ ra lỳ lợm, thường xuyên giao du với các đối tượng đánh bạc trên địa bàn, tụ tập ăn chơi trác táng.



Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đã hoàn tất các thủ tục, khởi tố vụ án, khởi tố 3 đối tượng Đậu Văn Long, Văn Tiến Dũng và Lê Thị Hảo về tội trộm cắp tài sản.