Nhóm Niềm tin trao tặng nhà tình nghĩa cho hai hộ nghèo ở Quỳ Châu

HLV Indonesia: 'Chúng tôi đến đây là để chiến thắng' (Baonghean.vn) - Trong buổi họp báo trước trận bán kết lượt về, HLV Shin Tae Yong cho biết, đội tuyển Indonesia đã có những chuẩn bị tốt và sẽ giành chiến thắng trong trận đấu này.

HLV Park Hang-seo: Indonesia hãy chứng minh bằng kết quả, đừng nói miệng! (Baonghean.vn) - HLV Park Hang -seo nhấn mạnh tuyển Việt Nam hay Indonesia ai mạnh hơn sẽ được chứng minh bằng kết quả ở bán kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình.

Hé lộ những hình ảnh đầu tiên của 'Táo Quân 2023' Đài Truyền hình Việt Nam vừa công bố những hình ảnh đầu tiên trong chương trình “Gặp nhau cuối năm - Táo Quân” năm thứ 20, sẽ phát sóng vào đêm Giao thừa đón năm mới Quý Mão 2023 tới.

Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (Baonghean.vn) - Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng Đồn Biên phòng Na Ngoi (BĐBP Nghệ An) chủ trì phối hợp với Công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

'Bà trùm' phân phối ma túy ở Nghệ An, Hà Tĩnh sa lưới Hoàng Thị Thanh Xuân bị bắt khi đang tàng trữ 2.600 viên ma túy tổng hợp. "Nữ quái" này thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhiều đối tượng ma túy tại các huyện Đức Thọ, Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) và thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An).

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh (Baonghean.vn) - Sáng 8/1, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ban Liên lạc Hội đồng hương Nghệ An tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình gặp mặt với những người Nghệ An đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

12 dự án đạt giải Nhất cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học (Baonghean.vn) - Cuộc thi là sân chơi bổ ích để khích lệ tinh thần hăng say học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo của học sinh trung học trên toàn tỉnh, mở ra hướng giáo dục mới.

Đừng để ‘hoa cười, người khóc’ (Baonghean.vn) - Tết đang đến gần, để ai cũng trọn niềm vui, người bán đừng hét giá “trên trời”, còn người có nhu cầu hãy đi mua sớm. Để ai cũng được “vui như Tết”, chứ không phải “hoa cười, người khóc”.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tổ chức chương trình 'Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương' (Baonghean.vn) - Chương trình “Tết sum vầy - Kết nối yêu thương” năm 2023 là hoạt động truyền thống mang tính nhân văn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh mỗi độ Tết đến, Xuân về nhằm chia sẻ, động viên những công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

'Sao Tháng Giêng' Nguyễn Nguyệt Anh: Nghĩ khác, làm khác trong hoạt động Đoàn - Hội (Baonghean.vn) - Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với em Nguyễn Nguyệt Anh - sinh viên Khoa Sư phạm ngoại ngữ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh.

Nghệ An có 6 nghệ sĩ được xướng tên tại lễ vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2022 (Baonghean.vn) - Tối 7/1, tại tỉnh Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức chương trình vinh danh các nghệ sĩ tiêu biểu lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn năm 2022.

Năm 2023, nhu cầu mua ôtô sẽ giảm? Doanh thu trong năm 2023 của các hãng xe được dự báo sẽ thấp hơn do nhu cầu mua ô tô giảm sút.

Sự hy hữu và số phận con người (Baonghean.vn) - Những sự cố xảy ra với trẻ em trong những ngày qua thức tỉnh cả xã hội một điều: Trẻ em xứng đáng được đảm bảo quyền học tập chính đáng, và vui chơi an toàn.

Vị Bí thư Đảng ủy xã ‘mặn duyên' với cây chè ‘nữ hoàng’ (Baonghean.vn) - Người dân xã Châu Kim, huyện Quế Phong lâu nay biết đến anh Hà Minh Tuấn không chỉ là một Bí thư Đảng ủy xã gần gũi với đồng bào các dân tộc trên địa bàn, mà còn là người nặng lòng với cây chè hoa vàng. Trà của chè hoa vàng được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loại trà.

Hải trình tuyến đảo Tây Nam: Rạng rỡ thêm dáng hình Tổ quốc (Baonghean.vn) - Những ngày cuối năm 2022, phóng viên Báo Nghệ An cùng đoàn công tác của Vùng 5 Hải quân có cuộc hành trình đến với tuyến đảo Tây Nam, nằm trên vùng biển từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh Kiên Giang, gồm 5 cụm đảo: An Thới, Thổ Chu, Nam Du, Bà Lụa, Hải Tặc với khoảng 150 đảo lớn, nhỏ.

Chống hiện tượng ‘trụ hạng’ ! (Baonghean.vn) - Thực tế hiện nay, ở các cấp, một số cán bộ thiếu tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ ở mức thấp, thậm chí vi phạm khuyết điểm phải xử lý, nhân dân không còn tín nhiệm nhưng không chịu rời ghế.

Nhộn nhịp chợ trâu, bò độc đáo xứ Nghệ phiên cận Tết (Baonghean.vn) - Chỉ còn vài phiên nữa là Tết Nguyên đán, chợ Ú xã Đại Sơn (Đô Lương) khá nhộn nhịp, nguồn hàng trâu, bò dồi dào, nhưng không được giá.

NSND Trung Anh tái hợp trùm phản diện trong 'Đấu trí' NSND Trung Anh và diễn viên Vĩnh Xương vốn đối đầu trong phim 'Đấu trí', giờ đóng cùng nhau trong phim điện ảnh 'Hồng Hà nữ sĩ'.

Đại biểu Quốc hội: Cần kiểm soát hoạt động đăng kiểm bằng 'còi và roi' Theo đại biểu Lê Thanh Vân, Ủy ban Tài chính-Ngân sách Quốc hội, cần nhìn nhận những sai phạm của đăng kiểm thời gian qua; nên tách dịch vụ đăng kiểm ra khỏi mối liên hệ với cơ quan quản lý Nhà nước.

Hàng trăm triệu người về quê ăn Tết, Trung Quốc bắt đầu kỳ Xuân vận 2023 Kỳ Xuân vận năm nay diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Trung Quốc đã điều chỉnh chính sách "Không COVID" và từ ngày 8/1 sẽ dỡ bỏ mọi biện pháp phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Hai 'lão bà' ém ma tuý chờ… Tết Lực lượng chức năng đã bắt giữ các 2 người phụ nữ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Thái Lan thất bại, khó vào chung kết AFF Cup 2022; VFF đưa yêu cầu với các trọng tài, trợ lý ở V.League 2023 (Baonghean.vn) - Thất bại 0-1 ở trận bán kết lượt đi khiến con đường bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Thái Lan trở nên mịt mờ; Các trọng tài cần tiếp tục trau dồi, nâng cao thể trạng, thể lực, rèn luyện kỹ năng chuyên môn. Đó là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

"Student of Five Good Characters” and "January’s Star" awarded to excellent individuals (Baonghean.vn) - On January 7 morning, Nghe An’s Youth Union and Union of Students celebrated the 73rd anniversary of the traditional day of the Vietnam Union of Students (January 9, 1950 - January 9, 2023), honored the title of "Student of Five Good Characters” and awarded the "January’s Star".



Hanoi - Vinh route of North-South high-speed railway proposed to be constructed in the period of 2021 - 2030 (Baonghean.vn) - On January 7 morning, at the National Assembly (NA) Building, under the chairmanship of NA Chairman Vuong Dinh Hue, the MPs discussed the National Master Plan for the 2021-2030 period, with a vision to 2050.

Ukraine tăng 7 bậc trong bảng xếp hạng các quân đội mạnh nhất thế giới (Baonghean.vn) - Lực lượng Vũ trang Ukraine (VSU) đã tăng 7 bậc và lọt vào top 15 quân đội mạnh nhất thế giới, vượt qua Ba Lan, Israel và Australia. Điều này được chứng minh trong xếp hạng mới được công bố bởi cổng thông tin GlobalFirepower.

The Military Command of Houaphanh (Laos) extends New Year greetings to Nghe An’s Military Command (Baonghean.vn) - On January 7, the delegation of the Military Command of Houaphanh province (Laos) paid a visit to Nghe An and wished the province’s Military Command a happy Traditional Vietnamese New Year.

Sông Lam Nghệ An và những cơ hội tại V.League 2023 (Baonghean.vn) - Sau sự ra đi của một số trụ cột mùa giải 2023, Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, sau 1 năm các cầu thủ trẻ được tích lũy kinh nghiệm thì Sông Lam Nghệ An vẫn có những cơ hội cho riêng mình.