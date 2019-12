Nhóm thanh niên mang dao, tuýp sắt, gạch đá hỗn chiến giữa đêm khuya

Ngày 20/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn cho biết: Đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Thành (SN 1989), trú tại khối Lam Sơn, thị trấn Nam Đàn về tội Cố ý gây thương tích; Nguyễn Văn Hiếu (SN 1999), Tống Văn Tâm (SN 1990), Trần Quốc Khánh (SN 2001), Nguyễn Văn Cường (SN 1996), Nguyễn Thế Đạt (SN 2001) cùng trú tại thị trấn Nam Đàn và Lê Hữu Thắng (SN 1997), Phạm Minh Hoàn (SN 1999), cùng trú tại xã Vân Diên, huyện Nam Đàn về tội Gây rối trật tự công cộng.

Ba đối tượng Lê Hữu Thắng, Trần Quốc Khánh và Phan Văn Thành. Ảnh: Bảo Nguyên Vào khoảng 23 giờ ngày 29/11/2019, do mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lời ăn tiếng nói, tại khu vực chợ Sen, xóm Nam Sơn, xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, nhóm thanh niên của Nguyễn Văn Hiếu và nhóm của Nguyễn Thế Đạt đã dùng tay, chân đấm đá lẫn nhau. Do yếu thế hơn nên Hiếu đã gọi điện cho Tống Văn Tâm, Phan Văn Thành ra để hỗ trợ.



Sau cuộc điện thoại của Hiếu, Tống Văn Tâm điều khiển xe máy mang theo 1 con dao, còn Phan Văn Thành cầm theo tuýp sắt cùng Trần Quốc Khánh đến chỗ Hiếu. Sau đó, nhóm của Hiếu đi tìm nhóm của Đạt song không thấy. Một lúc sau, phát hiện thấy Hoàn cầm tấm kính cùng nhóm Lê Hữu Thắng, Phạm Thế Tài, Nguyễn Thế Đạt, Nguyễn Văn Hải đang đứng ở điểm chờ xe buýt nên nhóm của Hiếu tiến đến.

Tại đây, giữa 2 nhóm lời qua tiếng lại, tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, thách thức dẫn tới dùng tuýp sắt, gậy gộc, gạch đá xông vào đánh nhau. Phan Văn Thành dùng tuýp sắt đập vào chân, bả vai làm Phạm Thế Tài ngã xuống. Nguyễn Văn Hiếu cũng dùng tuýp sắt đánh vào đầu Tài.

Do bị đánh, nhóm của Lê Hữu Thắng, Phạm Thế Tài, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thế Đạt, Phạm Minh Hoàn bỏ chạy vào một nhà hàng gần đó. Sau đó, nhóm này người cầm dao, người cầm bát sứ quay lại đuổi đánh nhóm Nguyễn Văn Hiếu. Nhóm của Hiếu gồm Hiếu, Khánh, Cường và Thành cũng không “vừa” khi cầm dao, cầm tuýp sắt, gạch đá xông vào đánh nhau với nhóm của Lê Hữu Thắng. Trong đó, Phan Văn Thành dùng tuýp sắt đánh mạnh từ trên xuống trúng vào đầu Nguyễn Văn Hải khiến Hải bất tỉnh tại chỗ. Thấy Hải bị đánh bất tỉnh, nhóm Lê Hữu Thắng bỏ chạy.

Cán bộ điều tra viên Công an huyện Nam Đàn lấy lời khai đối tượng Trần Quốc Khánh. Ảnh: Bảo Nguyên Nguyễn Văn Hải và Phạm Thế Tài sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tại đây, theo kết quả giám định thương tật của Nguyễn Văn Hải là 48%.



Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an huyện Nam Đàn đã nhanh chóng có mặt tại khu vực xảy ra sự việc. Phát hiện lực lượng Công an, 2 nhóm thanh niên đã vứt lại hung khí, bỏ chạy. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 tuýp sắt, 3 con dao các loại và một số gạch đá.

Biết không thể trốn thoát nên ngày 30/11/2019, một số đối tượng đã đến Công an huyện Nam Đàn đầu thú. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nam Đàn đã tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan đến trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng Phan Văn Thành, Nguyễn Văn Hiếu, Tống Văn Tâm, Trần Quốc Khánh, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thế Đạt, Lê Hữu Thắng và Phạm Minh Hoàn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận quá trình diễn ra vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.