Nhu cầu tiêu thụ vàng tại Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi

Thị trường Nhu cầu tiêu thụ vàng tại Trung Quốc có dấu hiệu phục hồi Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), thị trường vàng trong nước của Trung Quốc đã có những cải thiện đáng kể trong tháng 1/2025, với việc ngân hàng trung ương tiếp tục mua vàng trong ba tháng liên tiếp.

Mặc dù nhập khẩu vàng giảm và dòng tiền vào các quỹ ETF vàng chuyển sang âm, nhưng tín hiệu từ thị trường cho thấy nhu cầu tiêu thụ vàng đang có xu hướng tăng lên trong thời gian tới.

Dự trữ vàng của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tăng liên tiếp

Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã tiếp tục mua vàng trong tháng 1/2025, đánh dấu tháng thứ ba liên tiếp tăng dự trữ. Cụ thể, PBoC đã mua thêm 5 tấn vàng, nâng tổng dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc lên 2.285 tấn, chiếm 5,9% tổng dự trữ ngoại hối.

Trong năm 2024, Trung Quốc đã mua tổng cộng 44 tấn vàng, dù có tạm dừng trong 6 tháng giữa năm. Việc Ngân hàng Trung ương liên tục mua vàng được cho là có tác động tích cực đến tâm lý của các nhà đầu tư vàng trong nước, vì điều này thường được xem như một tín hiệu lạc quan về giá trị của vàng.

Nhập khẩu vàng giảm so với năm trước

Mặc dù dữ liệu nhập khẩu vàng chính thức cho tháng 1/2025 chưa được công bố, nhưng năm 2024 đã kết thúc với mức nhập khẩu vàng giảm so với năm 2023. Theo số liệu từ Hải quan Trung Quốc, tháng 12/2024, Trung Quốc nhập khẩu 84 tấn vàng, nâng tổng nhập khẩu quý 4 lên 270 tấn.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, nhập khẩu quý 4/2024 giảm 14%, dù tăng hơn 160% so với quý 3. Cả năm 2024, Trung Quốc nhập khẩu 1.225 tấn vàng, giảm 14% so với năm 2023 và thấp hơn 16% so với mức trung bình 5 năm trước đại dịch COVID-19 (1.460 tấn). Sự sụt giảm này phản ánh nhu cầu tiêu thụ vàng trong nước năm 2024 cũng giảm 10% so với năm 2023.

Dấu hiệu phục hồi nhu cầu tiêu thụ vàng

Tuy nhiên, kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (cuối tháng 1 đến đầu tháng 2/2025) đã mang lại những tín hiệu tích cực cho nhu cầu tiêu thụ vàng. Theo Ray Jia, doanh thu phòng vé trong kỳ nghỉ đạt mức cao kỷ lục, và chi tiêu cho ăn uống, du lịch cũng tăng so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, nhu cầu mua vàng cũng tăng mạnh, với nhiều cửa hàng trang sức vàng báo cáo doanh số bán hàng cao. Giá vàng tăng cũng khiến người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm nhẹ hơn, có giá thấp hơn.

Mặc dù nhu cầu vàng bán buôn trong tháng 1 đã tăng 3% so với tháng trước, nhưng so với cùng kỳ năm ngoái, con số này vẫn thấp hơn đáng kể. Cụ thể, 125 tấn vàng đã được xuất kho từ SGE (Sàn giao dịch vàng Thượng Hải), nhưng nhu cầu bán buôn vẫn giảm 54% so với tháng 1/2024 và thấp hơn 37% so với mức trung bình 10 năm. Nguyên nhân chính là do các nhà bán lẻ trang sức vàng đã giảm dự trữ hàng tồn kho trước Tết Nguyên đán, vì lo ngại giá vàng tăng cao và nhu cầu tiêu thụ yếu trong năm qua.

Đầu tư vàng tiếp tục thu hút sự quan tâm

Tình hình đầu tư vàng tại Trung Quốc cũng đang được cải thiện. Giá vàng tăng mạnh, cùng với việc Ngân hàng Trung ương liên tục mua vàng và biến động của đồng nội tệ, đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư.

Ray Jia, Trưởng bộ phận Nghiên cứu tại WGC, cho biết giá vàng đã khởi đầu năm 2025 mạnh mẽ, với cả giá chuẩn LBMA (London) và giá tại Thượng Hải đều đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Cụ thể, giá vàng LBMA tính bằng USD đã tăng 8%, trong khi giá vàng tại Thượng Hải tính bằng Nhân dân tệ (RMB) tăng 5%.

Theo Jia, có ba yếu tố chính góp phần vào mức giá vàng kỷ lục trong tháng 1:

Rủi ro địa chính trị gia tăng: Chính sách thuế quan của chính quyền Trump đã làm tăng lo ngại về bất ổn kinh tế toàn cầu.

Dòng tiền vào quỹ ETF vàng tăng: Nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang vàng như một kênh đầu tư an toàn.

Lo ngại lạm phát quay trở lại: Lạm phát tăng cao khiến vàng trở thành tài sản hấp dẫn để bảo vệ giá trị tài sản.

Lượt tìm kiếm trực tuyến về vàng đã vượt mức đỉnh trước đó vào năm 2013 – thời điểm nhu cầu vàng tại Trung Quốc đạt mức cao nhất trong lịch sử. Các cuộc thảo luận với các nhà tham gia thị trường cũng cho thấy doanh số bán vàng miếng và vàng thỏi vẫn duy trì tốc độ ấn tượng như năm 2024, thậm chí dẫn đến tình trạng thiếu hàng tại một số nơi.

Triển vọng tương lai

Hội đồng Vàng Thế giới dự đoán xu hướng tích cực này có thể tiếp tục trong thời gian tới. Mặc dù nhu cầu trang sức vàng có thể vẫn ở mức thấp, nhưng động lực bảo toàn giá trị sẽ hỗ trợ phần nào. Trong khi đó, doanh số vàng miếng và vàng thỏi dự kiến sẽ tiếp tục tăng cao, và bất kỳ đợt điều chỉnh giá vàng nào cũng có thể được xem là cơ hội tốt để đầu tư. Ngoài ra, một chính sách mới cho phép 10 công ty bảo hiểm tại Trung Quốc mua tối đa 1% tài sản của họ dưới dạng vàng vật chất (thí điểm) cũng sẽ hỗ trợ dài hạn cho nhu cầu đầu tư vàng trong nước.