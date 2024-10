Thể thao Những chân sút của Thép Xanh Nam Định mà đội bóng xứ Nghệ cần phải đề phòng Không chỉ sở hữu lực lượng mạnh mẽ và hùng hậu, Thép Xanh Nam Định còn sở hữu khá nhiều chân sút từng ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Nghệ. Do đó, đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn sẽ phải cảnh giác cao độ trước những chân sút này.

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son

Vua phá lưới V.League 2023/2024 chưa ghi được bàn thắng nào ở mùa giải năm nay. Nguyễn Xuân Son cũng không ghi được bàn thắng nào vào lưới đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải năm ngoái (mặc dù ghi được 31 bàn thắng sau 24 trận đấu).

Nguyễn Xuân Son vẫn sẽ là mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía Thép Xanh Nam Định. Ảnh: VPF

Nhưng, như vậy không có nghĩa là chân sút vừa nhập Quốc tịch Việt Nam này vô duyên trước Sông Lam Nghệ An. Nguyễn Xuân Son đã có được 3 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong các cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ. Do đó, đây vẫn sẽ là mối đe dọa nguy hiểm nhất bên phía Thép Xanh Nam Định mà Sông Lam Nghệ An phải dè chừng.

Tiền vệ Hendrio Araújo

Ở mùa giải năm ngoái, siêu phẩm của tiền vệ người Brazil đã giúp cho Thép Xanh Nam Định giành lại 1 điểm trên sân nhà. Sau 5 lần gặp gỡ đội bóng xứ Nghệ, Hendrio Araújo đã có được 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Vì vậy, tiền vệ sinh năm 1994 này sẽ là một ngòi nổ đáng gờm bên phía Thép Xanh Nam Định.

Hendrio Araújo ghi bàn giúp đội chủ nhà có được 1 điểm ở mùa giải năm ngoái. Ảnh: VPF

Đặc biệt, khi Hendrio Araújo chưa từng nhận thất bại trong các cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An. Sau 5 trận đã đấu, tiền vệ người Brazil đã giúp các đội bóng chủ quản giành được 3 chiến thắng và 2 trận hòa.

Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn

1 cầu thủ tấn công khác cũng rất nguy hiểm của đội chủ nhà đó chính là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Tuyển thủ Quốc gia Việt Nam này đã có 2 bàn thắng và 1 đường kiến tạo trong các cuộc đối đầu với đội bóng xứ Nghệ.

Tốc độ của Nguyễn Văn Toàn sẽ khiến cho các hậu vệ Sông Lam Nghệ An có 1 ngày làm việc vất vả. Ảnh tư liệu: VPF

Mặc dù 2 bàn thắng này đã được ghi ở thời điểm Nguyễn Văn Toàn còn khoác áo Hoàng Anh Gia Lai, nhưng tốc độ và sự lắt léo của tiền đạo này vẫn sẽ là mối đe dọa lớn cho hàng phòng ngự đội bóng xứ Nghệ ở trận đấu tới.

Joseph Mpande

Cầu thủ của Thép Xanh Nam Định có được nhiều bàn thắng nhất vào lưới Sông Lam Nghệ An chính là Joseph Mpande. Trong những năm tháng khoác áo Câu lạc bộ Hải Phòng, Joseph Mpande đã ghi được 4 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Ở mùa giải năm ngoái, chính tiền vệ người Uganda đã lập 1 cú đúp vào lưới thủ thành Nguyễn Văn Việt để tạo nên trận hòa kịch tính 2-2 trên sân Lạch Tray.

Joseph Mpande đã ghi được 4 bàn vào lưới đội bóng xứ Nghệ. Ảnh: VPF

Tuy vậy, với quá nhiều ngoại binh chất lượng trong đội hình, chưa chắc Joseph Mpande sẽ xuất hiện trong trận đấu sắp tới. Bởi lẽ, ở mùa giải năm nay, cựu cầu thủ Hải Phòng mới chỉ ra sân 1 lần tại V.League 2024/2025.

Bên cạnh những cầu thủ nêu trên, Thép Xanh Nam Định còn sở hữu những cầu thủ tấn công rất tốt như Tô Văn Vũ hay Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây đều là những cầu thủ đã từng ghi bàn vào lưới đội bóng xứ Nghệ.

Do đó, trận đấu tới hứa hẹn sẽ là một trận đấu đầy vất vả cho thầy trò huấn luyện viên Phạm Anh Tuấn. Hy vọng, đội bóng xứ Nghệ sẽ có 1 trận đấu xuất sắc để đem về kết quả thuận lợi.