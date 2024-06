Thể thao Những cổ động viên 'áo trắng' tại giải bóng đá Cúp Báo Nghệ An Tiếp tục đồng hành với Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, năm nay, những nhân viên y tế đến từ Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã có sự chuẩn bị chu đáo, chuyên nghiệp hơn, tinh thần háo hức hơn nhưng lại mong rằng công việc sẽ “nhàn nhã” hơn.

Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 26 đã bắt đầu những trận đấu đầu tiên. Trong màu áo trắng của mình, những thành viên Tổ y tế lặng lẽ bên đường pitch, dõi theo trái bóng và sẵn sàng ra sân hỗ trợ cầu thủ bất cứ khi nào cần. Tốc độ, sự chuyên nghiệp, chuyên môn vững vàng của họ chính là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các cầu thủ nhí.

Hiểu rõ tầm quan trọng của Tổ y tế đối với một giải bóng, đơn vị đồng hành Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã có kế hoạch phân công nhân lực, vật lực để tham gia giải một cách chu đáo nhất. Cụ thể, hàng ngày sẽ có 4 người túc trực tại sân, bao gồm 2 bác sĩ, 1 điều dưỡng và 1 lái xe. Theo đó, xe cấp cứu sẽ được bố trí gần 2 sân nhất, mang theo túi cấp cứu, các loại nẹp, bộ đo huyết áp... Khi cần, lái xe sẽ đến trực tiếp sân, khi có trường hợp cần cấp cứu để xử trí cùng bác sĩ. Sự sẵn sàng, túc trực đó được duy trì trong tất cả các ngày của cả mùa giải.

Những "cổ động viên" đặc biệt chăm chú theo dõi trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

BS.CKII Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh chia sẻ: “Những năm qua, Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh luôn đồng hành cùng mùa giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An. Đây là một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn trẻ, giúp rèn luyện thể chất, nêu cao tinh thần đoàn kết và giao lưu học hỏi. Ở mùa giải năm nay, bệnh viện tiếp tục phối hợp với Báo Nghệ An bố trí đội ngũ y, bác sĩ có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong cấp cứu người bệnh, cùng các thiết bị, vật tư y tế… cần thiết, luôn sẵn sàng, kịp thời xử trí các tình trạng bị thương, cấp cứu cho các cầu thủ trên sân cỏ. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin tưởng rằng Báo Nghệ An sẽ có một mùa giải an toàn và thành công".

“Là lái xe cấp cứu được tham gia đồng hành cùng mùa giải bóng đá đá Thiếu niên - Nhi đồng cúp Báo Nghệ An năm trước, tôi cảm nhận được không khí của tuổi trẻ, sự hứng khởi của một giải bóng đá hấp dẫn những năm qua, sự chỉn chu trong công tác chuẩn bị của ban tổ chức, sự quan tâm sát sao của lãnh đạo báo và Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Chúng tôi rất vui khi được đồng hành cùng mùa giải” - lái xe Nguyễn Văn Tú chia sẻ.

Tổ y tế chăm sóc cho các cầu thủ sau trận đấu. Ảnh: Diệp Thanh

Trong 9 thành viên được phân công tham gia giải năm nay có những người từng đồng hành với giải những năm trước, cũng có những người lần đầu tiên được tham gia giải thể thao. Khác hoàn toàn với không gian làm việc quen thuộc tại bệnh viện, họ được trải nghiệm 1 không gian làm việc mới mẻ, hết sức cuồng nhiệt và gay cấn. Không chỉ trong vai trò là nhân viên y tế, họ cũng chính là những cổ động viên không thể thiếu để làm nên thành công của mùa giải.

Bác sĩ Phan Trọng Đà - Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh chia sẻ: “Chúng tôi đã chuẩn bị một tinh thần làm việc nghiêm túc để hỗ trợ các vấn đề về y tế cho các cầu thủ trên sân. Trong tất cả các ê kíp trực tại sân vận động, bên cạnh yếu tố con người, xe cứu thương thì Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh cũng trang bị đầy đủ cáng y tế, các vali thuốc, dụng cụ y tế phục vụ cấp cứu. Dù vậy, đội ngũ y tế chúng tôi luôn hy vọng đây sẽ là một mùa giải “nhàn nhã” để chúng tôi có thể dành thời gian cổ vũ cho những trận đấu hay, vỗ tay cho những bàn thắng đẹp”./.