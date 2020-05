Những công trình, phần việc mang dấu ấn thanh niên Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

DẤU ẤN QUA NHỮNG CÔNG TRÌNH, HOẠT ĐỘNG



Ngày đầu tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Đoàn cơ sở Cục Hải quan Nghệ An tới thăm 2 công trình khu vui chơi cho trẻ em đặt tại xóm Liên Sơn và Liên Mậu (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn).

Đây là công trình thanh niên do hơn 100 đoàn viên, thanh niên của 5 chi đoàn thuộc Đoàn cơ sở Cục Hải quan Nghệ An cùng nhau quyên góp, vận động để triển khai thực hiện với tổng kinh phí lên tới gần 300 triệu đồng.

Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh tặng quà cho các em nhỏ ở làng trẻ SOS; Đoàn Sở NN&PTNT tặng máy cắt cỏ cho ĐVTN huyện Tân Kỳ; Đoàn viên Khối CCQ tỉnh đăng ký hiến máu; Ngày Thứ bảy thanh niên của Trung tâm Giới thiệu việc làm. Ảnh: P.V Chia sẻ về ý tưởng thực hiện công trình, anh Đào Anh Tấn - Bí thư Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh cho biết: “Liên Sơn và Liên Mậu là hai xóm khó khăn nhất của xã Kim Liên. Do vậy, ngoài giờ học, chỉ có thể chơi những trò chơi dân gian đơn giản, hoặc ở nhà phụ giúp gia đình. Trước thực trạng đó, chúng tôi đã lên kế hoạch, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của các đoàn viên, thanh niên xã để xây dựng các khu vui chơi an toàn và hữu ích cho trẻ em nơi đây".



Tiếp tục phát huy sức trẻ để xây dựng các mô hình thanh niên tiêu biểu, vừa qua Đoàn cơ sở Cục Hải quan còn thực hiện vận động quyên góp, bố trí thời gian để trồng hơn 3.500 cây hoa mua phủ kín diện tích đồi rộng gần 4 ha tại khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương).

Bàn giao công trình thanh niên của Đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương). Ảnh: Thanh Quỳnh

Vượt qua những trở ngại về công việc và khoảng cách địa lý, các đoàn viên còn đích thân chọn lựa và trồng hàng chục cây hoàng yến 2 bên lối đi dẫn về Khu di tích. Những công trình trên được thực hiện dưới sự đồng lòng, xung kích của lực lượng đoàn viên với mong muốn góp sức mình tạo nên những công trình thanh niên làm theo lời Bác dặn, cũng là hành động ý nghĩa của tuổi trẻ ngành hướng tới đại hội Đảng các cấp.



Nhìn ra toàn tỉnh, thời gian qua, tại các Đoàn cơ sở đã xuất hiện ngày càng nhiều các công trình ý nghĩa. Nổi bật trong đó phải kể đến Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh. Với 3 mô hình gồm: Quầy Thanh niên, Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn từ chính nguồn kinh phí làm thêm giờ của đoàn viên, thanh niên đã tạo nên dấu ấn đẹp trong lòng cộng đồng.

Theo đó, Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền tại các khu chợ, tư vấn chính sách, hỗ trợ thủ tục tham gia BHXH tự nguyện tại các địa bàn dân cư; tổ chức trực giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận 1 cửa của đơn vị vào tất cả các ngày thứ Bảy trong năm.

Mô hình “Quầy Thanh niên” của Chi đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh nhằm hỗ trợ người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính tại cơ quan. Ảnh: Thanh Quỳnh Bên cạnh đó, chi đoàn còn vận động, quyên góp trong đoàn viên, thanh niên số tiền gần 10 triệu đồng để tặng 15 thẻ bảo hiểm y tế cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Bằng những hành động thiết thực của mình, tuổi trẻ BHXH tỉnh đã lan tỏa việc thực hiện chính sách an sinh xã hội trong cộng đồng, được Đảng ủy, lãnh đạo cơ quan biểu dương, ghi nhận.



Đối với Chi đoàn Báo Nghệ An, để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ cơ quan, lực lượng đoàn viên, thanh niên đã có nhiều sáng tạo mang tính đột phá ở các lĩnh vực sau cuộc thi “Sáng tạo trẻ Báo Nghệ An”.

Từ đây, bộ phận phóng viên đã có sự tiến bộ lớn trong nghiệp vụ, nhiều đoàn viên đạt những thành tích cao trong các cuộc thi lớn như: giải C toàn quốc Cuộc thi Olympic tiếng Anh cán bộ trẻ, giải C Báo chí toàn quốc, giải Giải Búa liềm vàng của tỉnh Nghệ An; 6 lượt đoàn viên trẻ đạt giải cao tại Giải Báo chí tỉnh; nhiều đoàn viên đạt giải Báo chí ngành…

Nhờ những nỗ lực đó, Báo Nghệ An được đánh giá là 1 trong 3 tờ báo Đảng địa phương hàng đầu cả nước với lượng truy cập cao, nội dung, chất lượng tốt, tính lan tỏa rộng rãi.

Phóng viên Võ Thị Thu Giang, đại diện tỉnh Nghệ An đạt giải Khuyến khích Chung kết cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ toàn quốc 2019. Ảnh tư liệu: Lâm Tùng

CHĂM LO CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG

Với 1 giải Nhất, 5 giải Ba, 4 giải Khuyến khích đã đạt được trong cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022” do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động, Chi đoàn Ngân hàng Nhà nước được xem là một trong những đơn vị có bề dày thành tích về các cuộc thi liên quan đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của toàn Đoàn.

Năm 2020, Chi đoàn đón nhận thêm một tin vui khi đã có đoàn viên đạt giải Ba cuộc thi Tìm hiểu 90 năm ngành Tuyên giáo do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Đạt được những thành quả đó, Bí thư Chi đoàn Nguyễn Thị Phượng cho rằng có một phần quan trọng xuất phát từ việc thực hiện tốt các đợt sinh hoạt chính trị của chi đoàn.

Trong đó quan trọng nhất là củng cố nền tảng tư tưởng của đoàn viên, thanh niên thông qua các kỳ sinh hoạt chuyên đề. Thời gian qua, đặc biệt là trong tháng 5 cao điểm, các nội dung sinh hoạt của chi đoàn đều bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Đoàn cấp trên, các vấn đề chính trị, xã hội gắn với nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của đơn vị để tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan.

Chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho các mô hình thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ảnh: PV

Thông qua các buổi sinh hoạt đã tạo được môi trường đối thoại dân chủ trong chi đoàn, khuyến khích đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến, thảo luận nhằm nâng cao nhận thức cũng như làm tốt công tác hậu cần chuẩn bị cho đại hội.

Ghi nhận những nỗ lực đó, năm 2019 chi đoàn có 1 đoàn viên được Giấy khen của Đảng ủy Khối, 3 đoàn viên được Giấy khen của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An trong phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.



Tuổi trẻ Đoàn Khối Các cơ quan tỉnh còn có nhiều mô hình đổi mới trong sinh hoạt chuyên đề, củng cố nền tảng chính trị, tư tưởng của lực lượng đoàn viên, thanh niên như: Chi đoàn Sở Tư pháp, Chi đoàn Cục Quản lý thị trường, Đoàn thanh niên Cục Thuế tỉnh tổ chức cho đoàn viên xem phóng sự và thi đua tìm hiểu trực quan về thân thế, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phần mềm Kahoot.it (phần mềm trắc nghiệm vui trực tuyến do Văn phòng Đoàn Khối tập huấn và chuẩn bị dữ liệu);...