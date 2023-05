Những điểm đáng lưu ý của U19 Sông Lam Nghệ An sau trận tứ kết gặp U19 Bình Phước

(Baonghean.vn) - Giá gas quay đầu tăng từ hôm nay; nguồn cung thấp đẩy giá tiêu lên cao. Trong khi đó, giá dầu thế giới giảm mạnh do lo ngại tăng lãi suất... là những thông tin thị trường hôm nay, ngày 2/5.

(Baonghean.vn) - Theo một bài đăng trên mạng xã hội của một thống đốc địa phương, một vụ nổ đã xảy ra ở khu vực của Nga giáp biên giới Ukraine, khiến một tàu chở hàng bị trật đường ray hôm 1/5. Cũng theo nguồn tin này, rất may đã không xảy ra thương vong về người.

(Baonghean.vn) - Nhu cầu hát karaoke trong dịp nghỉ lễ tăng lên, tuy nhiên, do các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này chưa đảm bảo điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và an ninh trật tự nên vẫn đang tiếp tục được đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng.